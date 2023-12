Ibrahimovic partner operativo di RedBird, senior advisor per il Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dal calcio al mondo finanziario. Zlatan Ibrahimovic, calciatore svedese ritiratosi da pochi mesi, diventa partner operativo di RedBird Capital Partners per il portafoglio investimenti del gruppo americano nei settori dello sport, media e intrattenimento.

Lo ha annunciato una nota della società di investimento che in Italia è azionista di controllo dell’AcMilan. Nel club rossonero, in cui ha militato a più riprese e con cui ha vinto il campionato di Serie A 2021-22, Ibrahimovic sarà senior advisor della proprietà e del senior management.

Loading...

In qualità di partner operativo di RedBird, l’ex calciatore “collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento; aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda e fornirà consulenza alle società del portafoglio RedBird su progetti commerciali, strategie di contenuti digitali e iniziative strategiche di costruzione del marchio per estendere la loro presenza su base globale”.

Al Milan, secondo le indicazioni dell’azionista, “lavorando in stretto coordinamento sia con la proprietà che con il senior management, Ibrahimovic svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di Ac Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del club”.

Nel giugno scorso era uscito da RedBird Capital il manager specializzato sullo sport Alec Scheiner, che ha fondato un proprio fondo d’investimento per il settore media, cioè Otro Capital.