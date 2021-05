Ibride plug-in a passo di carica nelle car list delle aziende

3' di lettura

Emissioni zero e nessuna ansia da autonomia. Si potrebbe riassumere così il vantaggio assicurato dai modelli plug-in hybrid, veicoli in grado di assicurare nella maggior parte dei casi oltre 50 chilometri in modalità elettrica e allo stesso tempo dotate di un serbatoio di carburante tradizionale. Anche nel mondo delle flotte le vetture phev aumentano mese dopo mese, merito proprio di questa polivalenza che le rende più appetibili rispetto ai modelli solo elettrici.

Scorrendo il lungo elenco di novità phev spicca la nuova Range Rover Evoque P300e, spinta dal motore Ingenium 3 cilindri a benzina da 200 cavalli abbinato all'unità elettrica da 109 cv e alla trasmissione ad otto rapporti. Oltre a garantire eccellenti doti in fuoristrada, rispettando il blasone del marchio inglese, è in grado di viaggiare fino a 68 chilometri in modalità completamente elettrica grazie alla batteria da agli ioni di litio da 15 KWh situata sotto i sedili della seconda fila. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 6,4 secondi e raggiunge i 135 km/h con la sola propulsione elettrica. Passando in Mercedes l’offerta di suv phev si apre con la Gla 250 Eq-Power. Spinta dal motore 4 cilindri di 1.300 cc turbo benzina da 160 cv, abbinato ad un propulsore elettrico da 102 cv per una potenza complessiva di 218 cv, dichiara 70 km di autonomia con la sola motorizzazione elettrica. Con una batteria da 15,6 kWh e un caricatore di bordo da 7,4 kW la ricarica è abbastanza rapida. Restando in Germania, Audi con la Q3 Sportback abbina un design sportivo alla motorizzazione plug-in hybrid dove la motorizzazione 1.4 a benzina si abbina all’unità elettrica da 13 kWh e al cambio automatico a doppia frizione. Qui l’autonomia supera i 50 km, la potenza arriva a 245 cavalli, la dotazione Adas è completa e la connettività può fare affidamento sul sistema Mib3.

Stesso pacchetto tecnico per la Cupra Formentor e-Hybrid, con autonomia in elettrico fino a 55 km. Il cambio è quello automatico Dsg a 6 marce con trazione anteriore e il differenziale Xds. È offerta nel solo allestimento VZ col display da 12 pollici e le schermate dedicate, la strumentazione digitale e il display da 10,25 pollici, i servizi Cupra Connect, i cerchi di lega da 19 pollici, le finiture in rame e coi terminali di scarico nascosti, sedili e volante sportivi, sospensioni elettroniche e il Park Assist. Tra gli optional l’impianto frenante Brembo, il tetto panoramico, gli interni di pelle e il colore esterno opaco.

Spostandoci in Francia la Peugeot 3008 si è aggiornata esteticamente e a bordo con lo schermo da touch da 10 pollici. Le motorizzazione phev vedono la presenza di quella a trazione anteriore, spinta dal 1.600 cc turbo a benzina abbinato a un motore elettrico per totale di 225 cv. La variante 4x4 aggiunge una seconda unità elettrica che muove le ruote posteriori: insieme, i tre motori erogano 300 cv. La batteria da 13,2 kWh che alimenta le unità a corrente si può rigenerare con una wall box da 7,4 kW in un’ora e 45 minuti, mentre il tempo sale fino a sette ore da una presa domestica da 8 A. L’autonomia in elettrico è di 60 km. Tra le novità arriva anche la Toyota Rav4 Phev, mossa dal motore termico 2.5 litri abbinato a due unità elettrica e trazione integrale per una potenza complessiva di 306 cavalli. Le batterie fanno percorrere fino a 75 km in elettrico, ma fino a 98 km nei contesti urbani, oltre ad emettere CO2 di appena a 22 g/km. La velocità di punta in elettrico è limitata a 135 kmh. La Rav4 può passare da 0 a 100 km/h in 6 secondi, mentre servono circa 2,5 ore per ricaricare le batterie. Stesso pacchetto tecnico anche per la Suzuki Across plug-in, modello realizzato in stretta collaborazione con Toyota.