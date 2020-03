Ibride? Le spingono i sindaci, non l’ambiente

Uno su cinque ritiene invece che gli automobilisti che scelgono un’auto ibrida siano spinti dalla determinazione di inquinare meno. Appena uno su dieci punta il dito sui minori consumi attesi.

Sebbene ritenuti meno basilari per la migrazione verso le auto ibride, i consumi rappresentano un tema pregno di ulteriori distinguo. C’è differenza tra un motore mild hybrid e uno plug-in, che trasporta batterie per centinaia di chili le quali però riescono a fornire energie per decine di chilometri. E c’è anche differenza se la macchina gira in città oppure su strade extra-urbane. Sulle brevi percorrenze cittadine, la quasi totalità

(90%) dei rispondenti è convinta che le full hybrid e le plug-in consumino meno delle stesse vetture solo termiche, mentre sulle mild hybrid il campione si spacca, con il 54% che indica consumi minori della corrispondente auto termica, mentre il 39% afferma che i consumi si equivalgano. Sui percorsi extra-urbani la foto cambia. Per le plug-in, circa metà ritiene che consumino meno di una corrispondente versione termica, contro un terzo che dice che sia sugli stessi livelli e uno su cinque che invece consumino di più. È quanto emerge anche a proposito delle full hybrid, sebbene appena maggiormente sbilanciati verso l’idea che queste consumino quanto (35%) o più (25%). Le mild hybrid, quando usate su strade extra-urbane, consumano quanto le corrispondenti versioni termiche per il 59% dei rispondenti, mentre gli altri si dividono equamente tra più e meno consumi.

Alla domanda su quale sia il motore che assicura minori consumi sulle percorrenze medio-alte fuori città, oltre la metà del campione interrogato indica il diesel, seguito da un 24% a favore del gas metano o Gpl, mentre meno di uno su quattro indica le auto ibride.