Ice, 12 milioni per le imprese colpite dai dazi L'Ice ha stanziato 12 milioni di euro per un fondo straordinario a sostegno delle imprese italiane colpite dai dazi punitivi Usa in risposta ai sussidi concessi all'Airbus e ritenuti illegali dal Wto. Lo ha detto il presidente dell'Ice, Carlo Ferro. Il piano prevede una promozione commerciale extra e un piano di disponibilità di servizi dell'Ice a titolo gratuito oltre a un heldpesk

Marka

L’Ice (Istituto per il Commercio Estero) ha stanziato 12 milioni di euro per un fondo straordinario a sostegno delle imprese italiane colpite dai dazi punitivi Usa in risposta ai sussidi concessi all’Airbus e ritenuti illegali dal Wto. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, parlando con la stampa a margine dei lavori del V Forum di Conftrasporto a Cernobbio.

«Da una “situazione di “tempesta a ciel sereno”, con una stima di 5 miliardi di impatto sui prodotti coinvolti dai dazi Usa – ha detto Ferro – l’Italia è arrivata ad affrontare “un piccolo temporale”, con una quota di export coinvolta di 468 milioni. Tuttavia, si tratta spesso di aziende di piccole e medie dimensioni su cui l’impatto può essere dirompente. Per questo noi come Ice abbiamo lanciato un piano straordinario di supporto a questi settori maggiormente impattati, che sono formaggi, liquori, della frutta inscatolata».

Il piano prevede una promozione commerciale extra e un piano di disponibilità di servizi dell’ice a titolo gratuito oltre che di un heldpesk sul sito dell’Ice.