Ice, in nove mesi l’export italiano aumenta del 2,5% Il presidente Carlo Ferro: «L’Italia ha fatto molto bene nel Regno Unito (+6,3%) e nel Belgio (+5,0%)». Tra i settori con performance positive ci sono il comparto degli articoli farmaceutici, dei prodotti alimentari e dei prodotti tessili e dell’abbigliamento

Guangdong: le opportunità nella Cina che più cresce

3' di lettura

«L’Italia tra gennaio e settembre 2019 ha fatto registrare un incremento dell’export pari al +2,5% (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Questo risultato è stato trainato dall’ottima performance che abbiamo realizzato nei confronti dei paesi extra Ue (+3,9%), mentre nei paesi Ue l’export è cresciuto del 1,4%. Tale risultato evidenzia come le nostre imprese riescono ad intercettare di volta in volta i mercati e i segmenti più congeniali alle produzioni nazionali». Lo precisa Carlo Ferro, presidente dell’Ice, che ha presentato il Rapporto con Prometeia sull’evoluzione del commercio estero per aree e settori.

La presentazione del Rapporto

All’evento che si è tenuto oggi a Roma nella sede di Ice-Agenzia, hanno partecipato con il presidente Ferro, anche Alessandra Lanza, Partner di Prometeia, Manlio di Stefano, Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti e Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria .

Export italiano in crescita in Cina

Stando ai dati, il successo dell’Italia sui mercati internazionali non è strettamente dipendente dal tasso di variazione assoluto degli scambi mondiali, ma dal saper intercettare di volta in volta i segmenti di domanda più congeniali alle produzioni nazionali. È il caso della Cina dove l’export italiano è cresciuto oltre la media dei concorrenti grazie all'evoluzione del consumatore cinese di Made in Italy che oggi è un consumatore assai più sofisticato e che sa valutare e premiare la qualità intrinseca dei beni. Una tale maturazione ha permesso negli ultimi 5 anni un aumento della quota italiana sia all’interno del sistema moda (dal 7,2% del 2013 al 9,1% del 2018) sia nel sistema casa (dal 10% al 18,8%). E questo processo si può estendere nell’immediato futuro ad altri due pilastri dell’offerta italiana: l’alimentare e la meccanica.

Expo 2020, Ferro (Ice): Dubai porta di accesso al Middle Est

Le migliori performance

I paesi nei quali l’Italia ha fatto registrare la migliore performance dell’export nel 2019 sono il Giappone (+20,2%) paese nel quale a partire da febbraio è in vigore l’accordo di partenariato economico (EPA); la Svizzera (+9,4%) e gli Stati Uniti (+6,3%). Tra i paesi europei l’Italia ha fatto molto bene nel Regno Unito (+6,3%) e nel Belgio (+5,0%).

I settori che si sono distinti

Ferro ha spiegato che «tra i settori con performance positive ci sono il comparto degli articoli farmaceutici (+30%); quello dei prodotti alimentari (+7,0%) e dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (+6,0%), mentre abbiamo faticato in settori quali gli apparecchi elettrici (-3,6) e i prodotti in legno (-2,2%). Tale ragionamento non vale per i mezzi di trasporto i quali seppur settore di specializzazione dell’export italiano hanno fatto registrare una riduzione dell’export del -5%. Tale comparto è però soggetto ad una forte crisi a livello globale».