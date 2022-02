Icom Italia: un premio per la ricerca e per i musei pionieri dell’Open Access

I punti chiave I riconoscimenti

I musei italiani hanno avviato un'inarrestabile marcia verso la più ampia condivisione e fruizione digitale del patrimonio racchiuso nelle loro sale. La consapevolezza dell'irreversibilità di questo trend necessario sta crescendo tra operatori del settore culturale che si sono attivati con conferenze e corsi approfittando del momentum nel quale si trovano. ICOM Italia, Wikimedia Italia e Creative Commons Italia da tempo sono in prima fila, con iniziative di riguardo, decisi ad aprire gli occhi del Paese sulle opportunità dell’Open Access. Per citare soltanto una delle iniziative sul tema: la pubblicazione comune delle FAQ diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web (2021), 100 domande e risposte sulla proprietà intellettuale, ha semplificato la vita del personale dei musei fornendo loro gli strumenti per la condivisione secondo la più aggiornata normativa italiana ed europea. Il progetto è stato portato avanti dal gruppo di lavoro Digital Cultural Heritage di ICOM Italia, coordinato da Sarah Dominique Orlandi.

Soltanto qualche giorno fa, ICOM Italia, Wikimedia Italia e Creative Commons sono tornati alla carica con due nuovi premi: un premio per ricercatori e uno per musei. Il Premio Ricerca Open Culture Italia 2022 è dedicato ad autori di pubblicazioni edite tra il 1° gennaio 2018 e il 10 aprile 2022, che affrontano tematiche legate alle opportunità e ai vantaggi dell'adozione di strumenti Open Access per il rilascio o l'identificazione di contenuti culturali e creativi nel pubblico dominio (Public Domain Mark, CC0, CC BY, CC BY-SA). Tra le tipologie di pubblicazioni si annoverano tesi di laurea, tesi di dottorato, tesi di specializzazione o master, articoli scientifici e report di ricerca in lingua italiana o inglese.

Visitatori ammirano gli affreschi dei fratelli Salimbeni all'Oratorio di San Giovanni Battista di Urbino.

Come funziona? Chi intende partecipare al premio dovrà compilare il form online entro e non oltre il 15 aprile 2022. Ad essere valutate dalla Commissione di selezione saranno, tra le altre cose, l'originalità, la chiarezza, il contributo al progresso della conoscenza nel settore e l'impatto della ricerca come applicabilità di risultati. I vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà a luglio prossimo. Il premio è in denaro del valore lordo di 1.800 euro e la promozione della pubblicazione vincitrice tramite i canali dei tre partner promotori dell'iniziativa (ICOM Italia, Wikimedia, Creative Commons Italia).



Un turista scatta una foto al soffitto di Andrea Pozzo nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

Il secondo è il Premio Museo Open Culture Italia 2022 dedicato ai progetti di valorizzazione del patrimonio di istituti culturali attaverso l’adozione di strumenti per il pubblico dominio e di licenze Open Access. Il riconoscimento si rivolge a tutti i musei italiani che abbiano realizzato dei progetti, pubblicati ed accessibili online, che prevedano l'adozione di strumenti e licenze CC per l'Open Access (Public Domain Mark, CC0, CC BY, CC BY-SA) allo scopo di favorire la condivisione di immagini e di dati in pubblico dominio, realizzati e pubblicati online tra il 1° gennaio 2018 e il 10 aprile 2022.



Come funziona? Le candidature dovranno pervenire, tramite la compilazione del form online, ad ICOM Italia entro e non oltre il 15 aprile 2022. La Commissione di selezione valuterà le candidature attribuendo il Premio Museo Open Culture Italia 2022 al museo che meglio rappresenta l'adozione di una strategia di Open Culture in Italia: presenza di una strategia Open Access pubblicata on line; valorizzazione da parte del museo del riuso dei contenuti realizzati dai cittadini; la previsione di azioni di monitoraggio del riuso dei contenuti; e la definizione di “Termini d'Uso” chiari per l'utenza, coerenti e compatibili con gli strumenti e le licenze adottate. La comunicazione dell’assegnazione del premio verrà inviata al museo selezionato entro il prossimo 15 giugno. Il premio consiste nella promozione del nome del museo vincitore tramite i canali dei tre partner promotori (ICOM Italia, Wikimedia e Creative Commons Italia) e nel conferimento del Bollino digitale pubblicabile sul sito e social del museo vincitore, utilizzabile anche in versione cartacea o adesiva.