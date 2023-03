Icop realizzerà l’allungamento del molo container di Trieste

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Icop a realizzare l’allungamento del molo VII del porto di Trieste. La società benefit di Basiliano, tra i principali operatori europei nel campo delle fondazioni e dei microtunnel, si è aggiudicata, in qualità di assegnatario del Consorzio Eteria, la gara d’appalto indetta da Trieste marine terminal (Tmt), per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del primo stralcio del prolungamento di 100 metri (per 141 di larghezza) del molo VII.

Erano inizialmente 15 le imprese (anche in forma associata), che avevano presentato la richiesta di partecipazione al bando di gara. Solo 10, tra cui Icop, però, sono state invitate alla fase di aggiudicazione. Pur avendo la possibilità di assegnare i lavori con affidamento diretto, Tmt, in accordo con l’Autorità portuale, ha voluto una gara ad evidenza pubblica, al fine di garantire maggiore trasparenza e legalità.

Gara da 33 milioni

L’importo a base di gara per questo intervento è di 33,38 milioni di euro e rappresenta solo una parte del più ampio progetto di allargamento e allungamento del Molo VII (si punta ad un allungamento totale di 200 metri, per una spesa totale complessiva di 190 milioni di euro) che Tmt si è impegnata ad attuare alla luce della concessione, rilasciata nel 2015 per una durata di 60 anni.

Piero Petrucco, ad di Icop, esprime « grande soddisfazione per l’esito della gara d’appalto con l’aggiudicazione di una così importante commessa. Rappresenta un'ideale prosecuzione del nostro impegno a Trieste, che fa seguito ai lavori da noi realizzati per la costruzione della vicina Piattaforma logistica Trieste».

Un anno e mezzo di lavori

Petrucco ricorda, poi, che «il tempo utile per ultimare sia la progettazione esecutiva, sia i lavori compresi nell’appalto è fissato in 586 giorni, suddivisi in 60 giorni per la progettazione esecutiva e 526 giorni per l’esecuzione dei lavori veri e propri, che avrà inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante».