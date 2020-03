ID. Buggy l'open-top cruiser in vendita forse dal 2022

Ai modelli di vettura molto concreti, le cui date di uscita sono praticamente certe, seguiranno le versioni più emotivamente coinvolgenti come ad esempio ID. Buggy un open-top cruiser che con tutta probabilità non entrerà nell'offerta ufficiale di modelli elettrici a listino, ma sarà offerto soltanto in una limitata produzione. La concept che lo anticipava esposto al Salone di Ginevra del 2019 montava un pacco batterie da 62 kWh con oltre 20 cv e un'accelerazione da 0-100 kmh stimata in 7 secondi. Se mai vedrà la luce ufficialmente, l'ID. Buggy non verrà messo in vendita prima della fine del 2022.