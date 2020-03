ID. Bulli torna il furgoncino, ma in versione EV

Quando di parla di Volkswagen, impossibile non ricordare quel piccolo furgoncino che ricorda il glorioso T2 degli anni sessanta. L' I.D. Bulli è un microbus che lo riporterà sul mercato in versione elettrica con un'autonomia che potrà andare dai 450 ai 550 km a seconda del tipo di batteria che si sceglierà. Batterie che andranno dalla “entry level” da 48 kWh fino a un modello da 111 kWh. Anche in questo caso, purtroppo, bisognerà attendere il 2022. Al Bulli si affiancherà la versione commerciale o Cargo con in dotazione gli stessi pacchi batteria.