ID. R, la supercar da 680 cavalli di potenza

Nel 2018 Volkswagen ha lanciato una vera e propria supercar, chiamata già allora I.D. R che, fra l'altro, ha subito stabilito un record entusiasmante completando il tracciato della mitica scalata in territorio americano Pikes Peak in meno di 8 secondi. Sotto il cofano, invece, il motore elettrico che equipaggerà la versione stradale della monoposto dovrebbe erogare fino a 680 cv di potenza massima. Non siamo ancora del tutto sicuri che la vettura uscirà davvero sul mercato? Per ora è impossibile saperlo, ma gli appassionati non vedono l'ora e dunque vale la regola del mai dire mai.