ID.1 la nuova citycar elettrica targata Volkswagen

Naturalmente la city car elettrica ID.1 sarà realizzata sulla base della versatile architettura MEB, proprio come ID.3 e ID.4. Per quanto riguarda, invece, la gamma, l'ID.1 dovrebbe presumibilmente prevedere due opzioni di batteria, molto probabilmente da 24 kWh e da 36 kWh. Secondo quanto ipotizzato, il pacco batteria più grande avrà un'autonomia di 300 chilometri. L'ID.1 che dovrebbe misurare attorno ai 3,8 metri poco meno della lunghezza di una Polo sostituirà le tre gemelle elettriche attuali e cioè la Vw up!, la Mii di Seat e la Citigo di Skoda che fra l'altro misurano 20 cm di meno.