ID.4 doveva debuttare al Salone di New York

In programma ai primi di aprile la rassegna nella Grande Mela, ma poi spostata a fine agosto, causa coronavirus, era pronto per il lancio del primo sport utility a batteria del brand di Wolfsburg per poi essere messa in vendita entro la fine del 2020. Inizialmente si potrà acquistare la versione del suv a motore singolo e trazione posteriore di derivazione ID.3, ma in seguito arriveranno anche le ID.4 a trazione integrale, con maggiore potenza e batterie più capienti. Giusto in tempo per competere con la Model Y che Tesla sta già consegnando negli Usa, ma che in Europa arriverà solo all'inizio del 2021.