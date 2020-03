ID.4, il primo suv elettrico firmato Volkswagen Prosegue il piano di lancio di modelli a batteria. Arriva la nuova Golf GTI di Simonluca Pini

Il 2020 sarà l’anno di debutto del primo suv elettrico compatto firmato Volkswagen. Si chiama ID.4 e contribuirà a raggiungere l’ambizioso obiettivo del costruttore tedesco: un milione e mezzo di auto elettriche entro il 2025. Volkswagen infatti è pronta a lasciarsi le spalle il Dieselgate, grazie ad una gamma elettrica in grado di coprire ogni segmento di mercato. Valore aggiunto dell’offerta a zero emissioni di Volkswagen sarà la nuova architettura modulare Meb, attesa per la prima volta sulla Volkswagen ID.3.

Nata grazie ai forti investimenti stanziati dal marchio tedesco, arrivati a circa 80 miliardi di euro complessivi, sarà il punto centrale per arrivare all’obiettivo di vendere 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2025 grazie agli 80 modelli elettrificati attesi nei prossimi 11 anni.

La nuova Volkswagen ID 4, grazie alle batterie ad alta capacità, sarà in grado di percorrere fino a 500 chilometri prima di collegarsi alla presa di corrente. Gli esterni sono stati progettati per garantire il miglior coefficiente aerodinamico e la scelta di avere una zona anteriore corta e un passo lungo garantiscono grande spazio a bordo. Per la ID.4 è disponibile un intero sistema modulare di componenti per la trazione, inizialmente a trazione posteriore, successivamente anche con una potente trazione elettrica integrale. La posizione di montaggio della batteria ad alta tensione sotto l’abitacolo rimane invariata, garantendo un baricentro basso della vettura e una distribuzione ben bilanciata del carico sugli assi. Di serie, la batteria può essere ricaricata con corrente alternata(CA), anche corrente trifase, e corrente continua (CC). A seconda del tipo di propulsione, l’autonomia arriva fino a 500 km.

La plancia della ID4 è stata progettata in funzione della massima praticità e semplicità d’uso, in quanto la gestione dei comandi avviene quasi interamente tramite funzioni touch o tramite controllo vocale intelligente Natural Voice. Il primo suv 100% elettrico della Volkswagen offre una serie di tecnologie per la sicurezza di alto livello ed è sempre connesso. Sarà prodotta nello stabilimento di Zwickau con un bilancio neutrale in termini di emissioni di anidride carbonica lungo l’intera catena produttiva. Nell’attesa di vedere dal vivo la nuova ID.4, il costruttore tedesco ha presentato la nuova Golf nelle versioni GTI, GTD e GTE.

L’ottava generazione dell’iconico modello porta la potenza a 245 cavalli per la GTI a benzina e per la versione plug-in hybrid GTE, mentre la turbodiesel GTD si ferma a 200 cavalli. L’ibrido “alla spina” è la tecnologia presente anche sulla Touareg R, maxi suv da 462 cv. Mossa dalla motorizzazione V6 Tsi turbo benzina da 340 cavalli abbinata all’unità elettrica 100 kW, raggiunge i 250 km/h limitati elettronicamente e assicura accelerazioni da supercar grazie ai 700 Nm di coppia massima, mentre spinti dal solo motore elettrico si arriva a 140 km/h di tachimetro. La nuova Touareg R è il primo modello della serie R con propulsione ibrida plug-in e allo stesso tempo, per la prima volta, un modello ibrido è l’auto più potente della gamma Vw. Tra le novità attese nel corso dell’anno arriverà anche la T-Roc Cabriolet, suv a “cielo aperto” con capote in tela e motorizzazioni a benzina.