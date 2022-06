ID.5, il suv coupé a zero emissioni Vw Sostenibilità, tanto spazio e autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Suv. Coupé. Elettrico. Praticamente tutte le caratteristiche per essere un'auto di tendenza nel 2022. Mode a parte, la Volkswagen ID.5 arriva sul mercato offrendo un lungo elenco di qualità sempre più ricercate dagli automobilisti italiani, a partire dall'abitabilità da suv da famiglia abbinato allo stile da coupé e a dimensioni adatte anche al traffico cittadino. Il tutto combinato con un pacchetto tecnico ben collaudato, grazie alla stretta parentela con i modelli Volkswagen ID.3, ID.4, Audi Q4, Skoda Enyaq e Cupra Born. Perché la nuova ID.5 nasce sulla piattaforma MEB (dal tedesco Modulare E-Antriebs-Baukasten), punto di partenza della gamma compatta e media del gruppo di Wolfsburg e “inizio” di una strategia che porterà ad avere oltre il 70% di modelli completamente elettrici entro la fine del decennio.

Tutto questo sarà supportato da importanti investimenti, come confermano i 16 miliardi al 2025 con l’obiettivo di un ritorno operativo sulle vendite di almeno il 6% entro il 2023.

Provata nella versione Pro Performance, la ID.5 protagonista del nostro test drive tra le colline veronesi è spinta dal motore sincrono a magneti permanenti da 240 cavalli alimentato da un pacco batterie da 77 kWh reali capace di garantire un’autonomia fino a 520 chilometri secondo l’omologazione Wltp. Esteticamente l’elettrica tedesca convince per lo stile originale, per gli sbalzi corti e per un pacchetto tecnico che assicura fari a led di serie o in opzione i proiettori Matrix IQ.Light con abbaglianti intelligenti e gruppi ottici posteriori a Led 3D.

Salendo a bordo lo spazio non manca e si viaggia comodi anche in cinque, merito anche della capacità di carico a partire da 549 litri. Nonostante la forma da coupé sportiva della vettura, lo spazio per la testa offerto ai passeggeri posteriori è di appena 12 millimetri inferiore rispetto alla ID.4.

La plancia ripropone il tipico schema dei modelli ID., con il piccolo schermo dietro al volante e uno touchscreen da 12 pollici posizionato a centro plancia da dove gestire il sistema di infotainment collegato al software ID. 3.1 di ultima concezione con tecnologia Over the Air grazie al quale è possibile aggiornare la vettura anche successivamente all’acquisto. una considerazione: se rispetto al passato la parte software è decisamente migliorata, resta qualche dubbio sulla scelta di presentare una plancia praticamente identica per tutti i modelli ID.