ID.Buzz, il minivan elettrico di Volkswagen è già sold out in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Volkswagen ID.Buzz, van elettrico che ripropone in chiave zero emissioni il mitico Bulli, il furgone degli Hippie, ha già superato la soglia delle oltre 10.000 unità vendute.

In questo modo è di fatto esaurita tutta la disponibilità di quest’anno. Ben 3.400 sono le unità acquistate dalla Norvegia che come è noto è molto più avanti sulla strada dell'elettrificazione rispetto ad altri paesi europei. Seguono gli acquirenti tedeschi con circa 2.500 ordini, mentre Belgio e Paesi Bassi si sono assicurati un complessivo di 2.100 unità. Il successo dell’ID.Buzz dimostra che quando si punta sull’heritage e su uno stile particolarmente attraente anche le elettriche diventano più appetibili.

Loading...

La produzione è stata avviata a maggio ad Hannover

La produzione di ID. Buzz è iniziata nello stabilimento Volkswagen di Hannover a maggio, mentre le prime auto non dovrebbero essere consegnate in Europa prima di ottobre nell'Europa, mentre il Regno Unito otterrà le sue versioni con guida a destra solo all'inizio del 2023. Negli Stati Uniti, invece, i tempi di attesa slitteranno addirittura al 2024 visto che sul mercato a stelle e strisce l’ID.Buzz sarà disponibile esclusivamente nella versione a passo più lungo che secondo i programmi non sarà lanciata nel Vecchio Continente prima dell’anno prossimo.

Il tetto produttivo è fissato in 130.000 unità a regime

Volkswagen ha già confermato di voler produrre complessivamente 15.000 ID. Buzz per quest'anno che saliranno fino a 60.000 l'anno prossimo e 130.000 più avanti il che significa che l'EV non sarà esaurito per sempre. Chiunque, però, speri di essere fra i primi a mettersi al volante della vettura sarà deluso se non ha già sottoscritto un ordine. La versione europea dell'ID. Buzz è disponibile per quest'anno con una batteria da 82 kWh e in versione a 5 posti. A cui si affianca la versione Cargo che è stata realizzata sulla stessa piattaforma del Minivan.

I prezzi in Germania partono da circa 62.000 euro

L’ID.Buzz che di fatto non è ancora stata lanciato ufficialmente neanche in Italia, ha un prezzo di listino d’attacco in Germania di circa 62.000 euro per la versione Minivan passeggeri e di 54.000 euro per quella commerciale o Cargo.