Idee e destinazioni per un week end

Tornano a mostrare il loro splendore i castelli e i manieri da nord a sud dell'Italia in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli; tappa a Verona per assistere a Tocatì che celebra i giochi di strada e a Bolsena per i piatti a base di pesce di lago; i più piccoli possono divertirsi nelle Cacce al Tesoro nei Borghi arancioni del Touring Club e i grandi riscoprire la bellezza di Grado e Aquileia. In Val di Fassa si possono fare esperienze insolite nei rifugi di montagna mentre per un ultimo bagno di stagione ci si può dirigere in Salento.

