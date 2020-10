Idee per l’ufficio che cambia Si chiude con successo la nuova fiera dedicata ai nuovi spazi lavorativi di Giovanna Mancini

Non sono tempi facili, per il mondo delle fiere. Ma gli organizzatori di All Around Work, la manifestazione dedicata ai nuovi spazi e alle nuove modalità di lavoro, non ha voluto rinunciare alla sua prima edizione, che si è tenuta a Milano, nello spazio Megawatt Court, nel distretto Around Richard. Il tema al centro dell’evento, del resto, è più che mai di attualità: come ripensare e riprogettare gli uffici e i luoghi della produzione in un’epoca in cui le nuove modalità di lavoro da remoto sembrano da un lato aver reso inutili o superati i vecchi modelli e dall’altra aprire nuove strade ibride, in cui sfumano i confini tra ufficio e abitazione.

La risposta degli operatori – soprattutto espositori, architetti, aziende dell’arredamento, general contractor, system integrator, studi di ingegneria e giornalisti – ha confermato l’interesse per le tematiche al centro della manifestazione. La tre giorni, organizzata da Events Factory, divisione del Gruppo BolognaFiere, ha visto la partecipazione di oltre 2mila visitatori tra studi di architettura e progettazione, aziende di arredamento provenienti da tutta Italia, la presenza di oltre 50 espositori e l’intervento di 55 relatori.

Soddisfatti gli architetti Alfonso Femia e Marco Predari, ideatori dell’evento: «Abbiamo ottenuto un livello di partecipazione qualitativamente molto alto e molti espositori ci hanno chiesto di passare dalla cadenza biennale a una annuale – spiegano –. È un segnale importante di riconoscimento del valore della nostra iniziativa e dell’esigenza da parte di tutta la filiera legata al al mondo degli uffici di luoghi di incontro e condivisione di idee, opinioni e progetti. Per questo possiamo dire che a breve annunceremo la data della seconda edizione, già nel 2021, che vedrà coinvolti anche fondi di investimento, operatori immobiliari e produttori tecnologia».