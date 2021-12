Idee regalo e turismo verde, tra giardini, alberi secolari e vigne urbane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra innamorati rappresenta l'unione perfetta, mentre donata a un uomo è messaggera di buona fortuna. È la Camellia sinensis, pianta le cui foglie e i cui germogli sono usati per produrre il tè.

Simboleggia stima, gratitudine e ammirazione ed è stata scelta da Orticolario come proposta di regalo per questo Natale 2021. Oltre a rendere più elegante il terrazzo o il giardino con i suoi tanti boccioli, che all'arrivo dell'inverno sbocciano in fiori bianchi, dà la possibilità – per chi vuole cimentarsi – di sorseggiare il proprio tè, italiano, di qualità e a chilometro zero. Le piantine provengono infatti dalla piantagione di tè della Compagnia del Lago Maggiore, la più grande dell'Europa continentale.

Orticolario online. Il giardino giapponese, attraverso la piattaforma The Origin.

È una pianta resistente: basta accomodarla in un terreno non calcareo, mentre se la si lascia in vaso è bene avere l'accortezza di tenerla all'ombra. “La Camellia sinensis è speciale, sempreverde come deve essere la curiosità di un appassionato della natura – racconta Moritz Mantero, presidente di Orticolario – I suoi fiori sono molto amati dalle api, mentre i suoi germogli, nell'acqua calda, danno vita a una vera magia, trasformandosi in una buona occasione di relax”.

La vendita di questa raffinata ed elegante camelia è esclusiva: la disponibilità di Orticolario è limitata a 200 esemplari e l'intero ricavato verrà devoluto al Fondo Amici di Orticolario“, per il sostegno dei progetti sociali di associazioni benefiche che operano sul territorio lariano e per le iniziative culturali dell'associazione.

La Camellia sinensis, scelta da Orticolario come proposta di regalo per questo Natale 2021.

Teatro di Orticolario è il parco botanico di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como, dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell'infanzia del regista Luchino Visconti. L'evento espone giardini tematici e installazioni, oltre a un’ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con più di 290 espositori selezionati.

Coloro che non possono recarsi a Cernobbio, possono scoprire Orticolario online attraverso la piattaforma The Origin, fruibile anche con visori di realtà virtuale: grazie a una mappatura sperimentale e pioneristica, consente all'utente di fare un virtual tour 3D in qualsiasi angolo di Villa Erba e del suo parco, di passeggiare davanti al lago e tra alberi secolari, mentre s'incontrano eventi e proposte di vivaisti, artigiani.

Orticolario online. Il lungolago, attraverso la piattaforma The Origin.

L'idea è quella di incentivare il turismo slow, alla scoperta di luoghi e paesaggi, interessato alle bellezze della natura, per conoscere piante rare e preziose, composizioni verdi, in una cornice incantevole. Lo stesso presupposto anima un altro progetto che trova il suo set naturale en plein air. A portarlo avanti è la Urban Vineyards Association, associazione che riunisce le vigne urbane. Rappresenta, tra le altre, la Vigna della Regina all'interno di Villa della Regina a Torino, i vigneti ritrovati della Laguna di Venezia, la Vigna di Leonardo all'interno della casa degli Atellani a Milano e la vigna Clos Montmartre di Parigi.