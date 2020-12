Idee shopping che sposano filosofia green e sostegno alle comunità più fragili In tavola o al polso, la responsabilità è protagonista. Ecco una rassegna di oggetti, iniziative, idee-regalo improntate alla sostenibilità o il cui ricavato va a iniziative no profit di Nicoletta Alessi

Ocean Plastic Timepiece, TOM FORD.

In tavola o al polso, la responsabilità è protagonista. Ecco una rassegna di oggetti, iniziative, idee-regalo improntate alla sostenibilità o il cui ricavato va a iniziative no profit

2' di lettura

Orologi, cene stellate, creme preziose e whiskey d'autore, mai come oggi abbiamo l'occasione di fare acquisti sostenibili ed etici. L'importante è individuare i progetti migliori, che a loro volta selezionano realtà affidabili da poter sostenere. Ecco una selezione di idee.

Questo mese Tom Ford presenta il suo primo orologio green, Ocean Plastic Timepiece, realizzato al 100 per cento in plastica oceanica. Ogni orologio corrisponde a 35 bottiglie di plastica, recuperate dagli oceani, dalle coste o dalle discariche non autorizzate. I granuli di plastica raccolti vengono trasportati in Svizzera, dove vengono creati i segnatempo, con mezzi a zero emissioni e conservati in un magazzino alimentato a energia solare.

Loading...

Il brand irlandese Kinahan's Whiskey presenta il progetto KASC™, una serie limitata di bottiglie reinterpretate da artisti internazionali. Per questa prima release, ha collaborato con Marcantonio, tra i talenti contemporanei italiani più interessanti, che ha creato una versione originale e provocatoria intitolata I'M OK. Il ricavato delle vendite di questo progetto no profit è devoluto a Food for Soul, l'organizzazione senza scopo di lucro fondata dallo chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore per supportare le persone più vulnerabili. (KASK™ - “I'M OK” by Marcantonio, 500 euro).

KASK™ - “I'M OK” by Marcantonio.

Per tutto il mese di dicembre, chi abita a Milano potrà scegliere di regalarsi o regalare una cena speciale con il delivery stellato firmato da Carlo Cracco. Il ricavato andrà a supportare le attività di SOS Villaggi dei Bambini, organizzazione impegnata nel sostegno di minori privi di cure familiari o a rischio di perderle. È possibile scegliere tra il menu light a 85 euro e quello completo a 105 euro; in entrambi viene proposta una declinazione invernale del celebre uovo dello chef .

Carlo Cracco.

Filorga sostiene la campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro il tumore all'utero insieme a Fondazione Francesca Rava. Fino al 30 novembre, acquistando il nuovo fluido anti-età Lift Structure Radiance o un prodotto delle linee Time e/o Lift, sarà possibile donare una visita e uno screening a donne che vivono in case famiglia, in comunità mamma bambino o sono assistite in centri diurni. (Lift Structure Radiance è disponibile in farmacia e in selezionate profumerie a 73 euro).