Idee Urbane punta su residenziale e «last mile» sull’asse Torino-Milano-Roma

Una scommessa lucida su due asset ad alto potenziale e, per loro natura, più resilienti alle previsioni di “mare in burrasca”. Lavorare sul residenziale – soprattutto ma non solo agli asset cosiddetti “alternativi” al tradizionmale, come lo student housing – e sulla logistica di “ultimo miglio” cresciuta con le tedenze di acquisto via e-commerce. A Milano, certo, Ma anche a Torino, Firenze, Bologna, guardando sino a Roma. È l’obiettivo 2023 di ideeUrbane, startup immobiliare nata pochi mesi fa ma con qualche decennio di esperienza, perchè creata da Enzo Albanese, figura di riferimento del Real estate in Italia con una trentennale esperienza come socio fondatore in Sigest e successivamente in Dils Living (oltre a presidente di Fimaa Milano Monza Brianza) e Ivan Guinetti, da anni specialista nei servizi tecnici e di consulenza commerciale a gruppi immobiliari nazionali e internazionali e studi di architettura.

Il modello di business

«IdeeUrbane – ha spiegato Albanese – si identifica come property e asset management atelier, dallo stile milanese, per sviluppi immobiliari nelle principali città italiane, con l’intenzione di operare principalmente su operazioni “captive”, con la possibilità di essere coinvolta anche come co-investitore. Offriamo servizi di consulenza prettamente a clienti corporate (investitori nazionali e internazionali) operando come co-investitore e local partner grazie alla capacità di anticipare i trend di mercato, riconoscere i bisogni degli utenti e lavorare in trasparenza con l'obiettivo di creare relazioni durature con i diversi stakeholders coinvolti all'interno del processo».

Il metodo messo in campo prevede il governo dell’intero processo dalla fase di acquisizione, studio dell’iniziativa per posizionamento della stessa, sia esso sviluppo che immobili value-added, affiancare i progettisti incaricati con attività “a quattro mani”, individuare la migliore collocazione sul mercato sino alla successiva gestione dell'immobile.



Nella sua fase di lancio, ideeUrbane si focalizzerà soprattutto su progetti localizzati principalmente a Milano e Roma oltre a Firenze, Torino, Bologna e, in generale, alle città legate agli atenei universitari, toccate dall’alta velocità e il cui sviluppo nel breve periodo sia orientato alla qualità della vita e all'innovazione digitale. La Società guarda con notevole interesse al comparto residenziale, che costituirà l’attività principale, oltre ad altre asset-class come ad esempio la logistica “last mile”, trend in netta crescita su tutto il territorio nazionale».

Tecnologia e fattore umano

«Abbiamo dato vita a questa nuova realtà – ha aggiunto Enzo Albanese – con l’obiettivo di inserirci all’interno di un mercato che, per sua natura, è profondamente legato ai cambiamenti socio-culturali e che, a seguito della pandemia, ha subito un’accelerazione verso una maggiore digitalizzazione. Da qui si è passati ad avere quasi un’estremizzazione dell’uso della tecnologia, portando alla nascita di business con nuovi modelli ibridi, dove il fattore umano rimane, fortunatamente, ancora un elemento prioritario e fondamentale. Il nostro ruolo come co-investitori in veste di property e asset manager ci pone come veri partner in grado di accompagnare gli investitori durante tutto il percorso di acquisto e gestione dell'immobile affiancandoli per estrarre il maggior valore possibile dall’iniziativa».