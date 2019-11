Identikit

(FOTOGRAMMA)

Oltre ai ciclofattorini, le regole si applicano a tutti i lavoratori autonomi che consegnano beni per contro altrui in città usando biciclette o veicoli a motore. Di conseguenza le regole valgono anche per chi si sposta in ciclomotore e consegna cose diverse dai pasti, come ad esempio i pony express. La piattaforma che smista chiamate e consegne può anche operare tramite telefono, non dovendo obbligatoriamente essere di tipo digitale