Glamping mania: il fenomeno cresce del 10% l’anno fra natura e comfort

Sono un centinaio le strutture «only glamping» in Italia (95 per l’esattezza, con 1.510 posti letto), ma il numero triplica (si arriva a 294 per 10mila posti letto) considerando le strutture tradizionali quali i campeggi che offrono anche questa soluzione: la regione con il maggior numero di glamping è la Toscana, con circa 77 strutture, seguita da Piemonte e Veneto. Queste sono alcune delle risultanze emerse dall’ampia ricerca promossa dalla società di consulenza Risposte Turismo, che ha stilato l’identikit dell’offerta e della domanda di un fenomeno che nel nostro Paese è ancora giovane, poiché nato nel 2018.

Ma, come nel resto d’Europa e del mondo, il fenomeno è destinato a crescere «a un ritmo del 10% annuo. E il Covid ha dato una spinta ulteriore al trend», commenta Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo. «Due le linee sulle quali è ipotizzabile un cambiamento: un’espansione dei servizi per completare il portafoglio di prodotto e una maggiore specializzazione, perché è su questo campo che si gioca la competizione, anche se la promiscuità dell’offerta all'interno di un contenitore più ampio resterà, magari con un mix diverso».

Lo scenario mondiale

Nel 2021 il valore del comparto su scala mondiale è stato stimato da Grand View Research in 2,3 miliardi di dollari: l’Europa vale il 35% circa dell’offerta, con Francia, Spagna, Slovenia, Croazia, Olanda come mercati di riferimento. Interessante poi notare come la Cina si stia affacciando sia dal lato della domanda (aumentano le richieste di fare camping) sia dal lato dell’offerta, con un business in crescita a tassi del 20% secondo iiMedia Research. «Le esperienze open air in località con paesaggi straordinari sono la motivazione principale dei glamperisti europei – aggiunge di Cesare – e il dato è in linea con l’84% emerso nella nostra rilevazione sui glamperisti italiani. Due infatti le motivazioni principali che inducono alla scelta: il contatto con la natura e il desiderio di una vacanza alternativa senza rinunciare alle comodità delle strutture classiche».

«Le tendenze in atto nel settore – conferma Sergio Redaelli, amministratore delegato di Crippaconcept, società produttrice di mobile home e tende lodge - riguardano gli investimenti in paesaggistica, che preservino e valorizzino il patrimonio naturale dei villaggi open air, curando il posizionamento degli alloggi, progettati attentamente per garantire sostenibilità e originalità nel design».

Le soluzioni prevalenti, dalle tende agli autobus

La soluzione ricettiva più utilizzata è la tenda (nel 53% degli alloggi glamping mappati), che però assume forme disparate come le «coco sweet» (ampie tende in tessuto), le «wood tents», le tende sull’acqua o sospese sugli alberi o a due piani in legno. Sono seguite dalle «lodge tents» (16%) e dalle casette sull’albero (8,1%). Altre forme meno diffuse includono chalet, roulotte, pod, carrozzoni gitani, starsbox, botti, bungalow di lusso e persino autobus.