Identikit di stile del nuovo governo, istituzionale ma con (poco) brio

Restando sul fronte maschile, gli unici tocchi di colore e brio individuati sono due: la cravatta celeste con cactus bianchi firmata Hermès di Francesco Boccia e quella rossa di Roberto Speranza, che rivela il suo curriculum ultraventennale legato al socialismo europeo. E il premio tocco di classe, ancora una volta, va a Giuseppe Conte e al suo orologio, quello che in realtà indossa sempre: un Iwc Portofino, classico e molto elegante, con personalità decisa ma senza strafare. Come rivela anche il suo prezzo di listino, 4.550 euro. Per fare un paragone, il cronografo Audemars Piguet Royal Oak visto al polso di Matteo Renzi (da premier, perché in fase Leopolda controllava l’ora su uno Swatch rigorosamente viola) ne costa 25mila. Orologi al polso di Di Maio, come in passato per Salvini, non se ne ricordano.

Più libere dei colleghi in fatto di stile da giuramento, le ministre (salite a 7 dalle 5 del governo Conte 1) hanno in ogni caso mantenuto una preferenza per il blu e il nero. Total black e gonna al ginocchio, quasi ispirate dal timore di sbagliare, per la nuova ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, e la nuova titolare del diacstero per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Unico spunto brioso l’abito bluette di Teresa Bellanova, neo ministra per l’Agricolura (da sempre amante dei colori vivaci), un tono che ricorda il tailleur indossato da Maria Elena Boschi per il suo giuramento nel governo Renzi. Anche Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, ha rotto la monocromia con un completo beige, molto semplice ma di bella fattura.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha rinunciato ai suoi amati foulard colorati al collo per un abito scuro (da notare l’Apple Watch al polso, che rivela un gusto per le cose “smart”), mentre la ministra per l’Innovazione Tecnologica, Paola Pisano, sembra aver preso alla lettera il suo nuovo incarico: camicia bianca e gonna pantalone lunga a stampa etnica, un look inedito per il Salone delle Feste del Quirinale. Ma la scarpa abbinata, aperta con piede in vista, è un po’ troppo innovativa.