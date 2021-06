Identità digitale: arriva lo Spid per gli under 18 (con notifiche ai genitori)

4' di lettura

Spid per tutti, dai minori agli anziani poco avvezzi ad usare le tecnologie digitali. L’estensione, cui stanno lavorando ministero dell’Innovazione e Agenzia per l’Italia digitale (Agid), gioca su un doppio fronte: l’attribuzione dell’identità digitale agli under 18, possibile probabilmente da fine luglio, e la creazione di un sistema di deleghe che permetta l’utilizzo di Spid o Cie (carta di identità elettronica) per conto di terzi.

Spid ai minori

La novità dovrebbe vedere la luce a fine luglio. Il 14 giugno si è chiuso, infatti, il periodo di consultazione delle linee guida messe a punto da Agid per consentire anche ai minorenni di dotarsi di Spid, attualmente accessibile solo a chi ha compiuto 18 anni. Sulla base delle indicazioni arrivate, comprese quelle del Garante della privacy, l’Agenzia per l’Italia digitale ha già modificato le linee guida. «Lo abbiamo fatto - spiega Andrea Spallacci membro del gruppo di lavoro di Agid - per renderle più chiare. Ora le sottoporremo al Garante privacy e alla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di una materia delicata in cui va prestata particolare attenzione a sicurezza e controllo dei genitori».

L’idea di allargare il raggio d’azione di Spid anche ai minori era nata dopo il tragico episodio del gennaio scorso di una ragazzina di dieci anni deceduta per soffocamento per aver partecipato a un gioco estremo su TikTok. Subito dopo si era pensato di introdurre un filtro più severo per impedire a chi ha meno di 13 anni - l’età minima indicata dal regolamento europeo sulla privacy (il cosiddetto Gdpr) per consentire ai ragazzi di iscriversi sui social - di accedere alle piattaforme senza consenso dei genitori. Questa ipotesi è stata però abbandonata perché si è scontrata con problemi di applicabilità, a partire dalla fattibilità di imporre ai social l’accesso con Spid.

È rimasta però in piedi l’opportunità di dotare anche i più giovani dell’identità digitale. Tuttavia, fra gli obiettivi indicati dalle linee guida restano sia quello di impedire ai minori di accedere ai servizi in rete a loro non destinati sia di consentire la selezione dei fruitori dei servizi internet in base all’età.

Come funzionerà

Sarà il genitore a fare la richiesta per il proprio figlio, che lo potrà utilizzare in maniera autonoma, anche se rimarrà un potere di controllo, sospensione o revoca da parte dell’adulto. In sede di rilascio dell’identità digitale, i quattordicenni potranno dare il consenso al trattamento dei dati personali - perché così prevede la normativa privacy italiana -, mentre per chi ha meno di 14 anni saranno i genitori a farlo.