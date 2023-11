Identità digitale, Spid a quota 36 milioni. Ma gli accessi non decollano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il prossimo traguardo nella roadmap del Pnrr prevede che 42,5 milioni di cittadini abbiano un’identità digitale entro la fine del 2025. Il target non è così lontano: Spid e Cie, i due sistemi di autenticazione ai servizi online della Pa, sono rispettivamente in mano a 36,4 e 39,3 milioni di cittadini.

Ma nel 2023 - come spiega Il Sole 24 Ore in edicola domani 27 novembre - è calato il trend di crescita dei rilasci di Spid e sono rimasti stabili gli accessi dei singoli utenti: il sistema viene usato in media 25 volte all’anno. Mentre la Cie, la carta d’identità elettronica, è utilizzata da appena 4 milioni di cittadini.

Si delinea intanto la convergenza di Spid e Cie e la transizione verso il modello wallet. In attesa del nuovo regolamento europeo, con cui prenderà forma l’identità digitale Ue entro la seconda metà del 2026, l’Italia tenterà un primo passo con un It wallet.