Identità Golose e Parmigiano Reggiano lanciano un progetto post Covid per dare slancio alla Dop e ai ristoranti

E’ il formaggio simbolo dell’eccellenza made in Italy e anche quello che il 56% degli italiani vorrebbe sempre a tavola al ristorante (magari grattugiato fresco sul piatto) e che spesso però non c’è. Stiamo parlando del Parmigiano Reggiano e dei risultati di una ricerca commissionata da Identità Golose e Consorzio che è il punto di partenza per un modo nuovo di fare ristorazione, con il gusto e il sapore del formaggio più conosciuto al mondo. Perché il vero nemico del Parmigiano Reggiano, non è solo il Parmesan venduto all'estero, benché si stimi che il giro d'affari della contraffazione, considerando soltanto l'area extra Ue, sia pari a 2 miliardi di euro per circa 200mila tonnellate di prodotto, vale a dire 15 volte il volume del Parmigiano Reggiano Dop esportato.

Il progetto, raccontano i fondatori Identità Golose durante la presentazione avvenuta stamattina, prevede un accordo triennale per garantire la maggior presenza del Parmigiano Reggiano nella cucina di qualità, a tutti i livelli. Un primo passo, che possiamo anticipare “sarà, ad esempio, la presenza costante del carrello dei formaggi” qui nell’hub di Via Romagnosi a Milano, dove negli anni scorsi abbiamo ospitato 200 chef, afferma Claudio Ceroni.

Sarà un processo lungo ma il fine è quello di creare “un’alleanza di buoni intenti e di bontà” aggiunge il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli che vedrà il suo sviluppo effettivo appena i ristoranti potranno riaprire in sicurezza. “Vogliamo portare avanti una battaglia culturale superando vecchi tabù come quello del food cost: la differenze con prodotti simili è di una decina di centesimi. Nell’anno della pandemia c’è stato un aumento di vendite dell’8- 9% di Parmigiano Reggiano ma solo il 5-7% del nostro prodotto viene acquistato dai ristoranti (pre pandemia). Segno questo che gli italiani premiano la qualità e la sicurezza e che la pretenderanno anche quando pranzano fuori . Dalle nostre ricerche sappiamo però che su due formaggiere su tre non viene servito il Parmigiano anche se il cliente lo chiede o lo crede ”. Una maggior trasparenza e la garanzia della genuinità di ciò che viene servito riguarda tutto il mondo delle Dop, di cui Parmigiano Reggiano è la più influente. ”La battaglia che stiamo intraprendendo - ha aggiunto Bertinelli - è nell'interesse di tutto il settore e noi come Consorzio Parmigiano Reggiano ci assumiamo l'onere di portare avanti questa best pratice per diffonderla a tutto il comparto”.

Aggiunge Carlo Mangini direttore marketing e comunicazione del Consorzio: “C’è un problema di comunicazione. A una delle domande della nostra ricerca effettuata su un campione di 900 persone, fra coloro che abitualmente frequentano i ristoranti, il 91% ha dichiarato di voler conoscere il tipo / la marca di formaggio usato”.

«Per pochi centesimi di euro - gli fa eco Massimo Bottura, chef modenese tristellato, che ha dedicato anni di studio e ricerca per creare uno dei suoi piatti simbolo “Le 5 stagionature di Parmigiano” - si spaccia in tavola un prodotto che Parmigiano Reggiano non è ma che invece gli ospiti, italiani e stranieri, si aspettano di trovare. E’ una questione culturale non di possibilità economiche. Noi ambasciatori del gusto dobbiamo offrire questo ai turisti, la varietà e la qualità di prodotti garantiti della nostra terra».