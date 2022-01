Identità italiana e vocazione internazionale: così Pirelli disegna 150 anni di storia

La Pirelli è, da subito, un proiettile di sprovincializzazione nel corpo quieto dell’Italia agricola: basti pensare che la quota di export sul fatturato, pari a poco meno del 4% nel 1885, sale al 18% nel 1890, per superare poi il 30% nel 1910. L’internazionalizzazione coincide anche con un inspessimento della radice milanese dell’industria: gli impianti vengono situati, fra il 1907 e il 1909, nell’area della Bicocca, fra gli allora comuni indipendenti di Greco Milanese e di Niguarda. La specializzazione produttiva, anno dopo anno, si biforca su cavi e pneumatici. La storia della famiglia Pirelli si identifica con quella dell’impresa. Le vicende nazionali, in particolare l’avvento degli autoritarismi in Europa, si intrecciano con le strategie di approvvigionamento delle materie prime che hanno l’intonazione romanzesca delle piantagioni di caucciù in Asia e in Sud America.

Ma è nel Secondo dopoguerra che la Pirelli risulta uno dei fattori dell’equazione italiana: una equazione il cui risultato è il superamento delle macerie del conflitto mondiale e la conoscenza della prima prosperità per la maggioranza dei nostri connazionali. La storia della Pirelli diventa un susseguirsi di continuità e di discontinuità. Le economie di scala risultano, negli anni 70, la chiave del capitalismo manifatturiero. L’esistenza di una dimensione non ottimale per il gruppo italiano porta all’unione con gli inglesi della Dunlop, che dura dal 1970 al 1981, ma non conduce mai alla costruzione di un vero gruppo integrato. Fra il 1990 e il 1991, Pirelli prova di nuovo il salto dimensionale con l’acquisizione, non riuscita, della tedesca Continental. Nella successiva traversata del deserto – il risanamento operato da Marco Tronchetti Provera, diventato amministratore delegato nel 1992 – e nelle nuove fasi di sviluppo industriale si esprimeranno, in una chiave modernizzata, gli stessi profondi tratti già definiti da Giovanni Battista Pirelli: la congiunzione fra fabbrica e innovazione, l’intrecciarsi di vocazione internazionale e radicamento italiano (anzi, orgogliosamente milanese) e la costruzione di una cultura manifatturiera che è, prima di tutto, una identità di uomini e di donne.