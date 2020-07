Identità, tecnologia e influencer: le nuove sfide del fashion law

Leggi anche Professionisti, una marcia in più con Partner 24 Ore

Gli strumenti per tutelarsi ci sono: «Sul fronte della vendita online, la soluzione è senza dubbio la distribuzione selettiva, che permette non soltanto di escludere dal network i rivenditori online che hanno siti che non rispettano i parametri qualitativi fissati dal brand, ma anche di vietare le vendite sugli open marketplace, come molti marchi del lusso vogliono fare», dice Anglani. Che evidenzia un altro trend legale: «Il made in Italy è da sempre un target per gli investitori stranieri e, ora, la crisi post Covid-19 lo renderà un bersaglio ancora più appetibile: non mi meraviglierei se ci fosse un’ondata di operazioni M&A perché il settore moda-lusso italiano, fatto anche di piccole aziende, ha sofferto molto durante il lockdown».

Protezione della filiera

Il tema delle aziende italiane preda di investitori internazionali porta a un’altra sfida legale per il settore, quella della protezione della filiera. «La nostra è una filiera unica e fragile al contempo che può essere tutelata utilizzando strumenti tecnologici come la blockchain», dice Pier Luigi Roncaglia, fondatore dello studio Spheriens. Il Covid-19 ha anche posto nuovi obiettivi alla ricerca tecnologica, uno dei fiori all’occhiello del settore tessile-moda italiano: «La ricerca tessile oggi va nella direzione della sostenibilità, ma anche in quella dei tessuti anti batterici e anti virus. Mi aspetto casi in cui prodotti vengano spacciati per anti virus senza esserlo e quindi casi che rientrano nella sfera della concorrenza sleale».