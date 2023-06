Idorsia svetta a Zurigo, tratta cessione attività in Asia per 400 mln franchi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Idorsia svetta alla Borsa di Zurigo, grazie alle trattative per la cessione delle attività dell’area Asia-Pacifico per un importo massimo di 400 milioni di franchi svizzeri. La società farmaceutica ha annunciato di avere avviato «negoziati esclusivi con una terza parte che non viene resa nota nella prospettiva di una transazione strategica per le sue attività operative nella regione Asia-Pacifico (Cina esclusa), inclusa una selezione di diritti di licenza dal portafoglio di Idorsia in quelle aree».

L’operazione è condizionata al completamento di una «soddisfacente due diligence» e della documentazione legale. Secondo gli operatori, la società, che ha sede vicino a Basilea, sta cercando nuove fonti di finanziamento, volendo evitare il ricorso a un aumento di capitale. «Questa transazione strategica consentirebbe a Idorsia di realizzare il valore significativo che ha creato nella regione, ampliando il nostro orizzonte di finanziamento e mantenendo al contempo relazioni per la crescita e la commercializzazione dei programmi che stiamo sviluppando nell’area», ha dichiarato André Muller, il cfo di Idorsia, citato in un comunicato.

Loading...

Nel primo trimestre, come è stato reso noto il 25 aprile, Idorsia ha realizzato ricavi netti per 21 milioni di franchi svizzeri, con una perdita operativa di 198 milioni e una perdita netta di 212 milioni, indicando in quell’occasione di avere allo studio opzioni per aumentare la liquidità, incluso il ricorso a fonti non diluitive. La società punta a diventare redditizia nel 2025, con ricavi globali per oltre 1 miliardo di franchi. Nel 2022 Idorsia ha lanciato due farmaci, il Quviviq negli Usa, contro l’insonnia e il Pivalz in Giappone per la prevenzione delle ischemie cerebrali, che hanno realizzato ricavi per 18 milioni nel primo trimestre. Nella fase di sviluppo clinico ci sono poi altri 10 farmaci. La società è nata da uno scorporo di asset da Actelion nel 2017 ed è «specializzata nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di medicine innovative».