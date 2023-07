Idroelettrico in stallo, incombe il nodo concessioni

«Riconosciamo il lavoro che le regioni stanno facendo districandosi, in un contesto normativo stratificato, che tuttavia non è a nostro avviso esente da alcune criticità. La nostra preoccupazione oggi è che l’attuale disciplina blocchi investimenti importanti, per effetto di contenziosi. Per tale ragione, non possiamo che esprimere grande interesse per l'intervento dell’assessore Sertori. Apprezziamo l’apertura alla riflessione, condividendo gli obiettivi fondamentali, su cui ci rendiamo disponibili per trovare soluzioni efficaci per il sistema Paese: avere un quadro normativo che consenta agli operatori industriali di poter investire, senza incertezza, nell’interesse generale e su un comparto strategico per il Paese, con positivi benefici per i territori». A rispondere, a distanza, è Daniele Bellini, direttore Business Unit Idroelettrica di Edison.

L’azienda ha oltre 1.000 MW di potenza idroelettrica installata in Italia, di cui circa 600 MW in Lombardia, con 29 centrali grandi e piccole tra Valtellina, Vachiavenna, Val Camonica, Val Caffaro, Adda: «Le concessioni sono tutte scadute negli ultimi anni: a partire dal 2010, le ultime nel 2019», sottolinea Bellini, ricordando che manutenzione ordinaria e straordinaria non si sono mai interrotte, nonostante le incertezze normative, per assicurare la sicurezza e la piena funzionalità degli impianti. Nel 2022 – «anno orribile per la produzione» – in Lombardia la generazione di energia dall’acqua è stata per Edison pari a 893 GWh, in flessione del 48% rispetto al 2021. La produzione nazionale si è attestata a 1.654 GWh, con un calo del 43% rispetto alla media storica. La prima parte del 2023 è andata meglio dello stesso periodo 2022, grazie alla ripresa delle precipitazioni (+37%), ma è in contrazione rispetto lo stesso periodo del 2021(-21%).

«Come l’anno scorso, anche nei primi mesi del 2023 la regione ha avviato tavoli dedicati alla situazione idrica. Che è stata abbastanza critica, senza neve in inverno e con le piogge solo a primavera inoltrata. Tutti gli operatori idroelettrici hanno rapporti consolidati con i territori e con le istituzioni locali, e al di là dei diritti e doveri concessori, sono intervenuti con grande disponibilità sulla propria programmazione per dare risposte concrete. Noi, tra le diverse azioni intraprese, ad esempio, lo scorso anno abbiamo effettuato dei rilasci di concerto con la regione e nello scorso maggio abbiamo operato con un uso responsabile della risorsa, anche fermando per un mese gli impianti per invasare ulteriore acqua: ad esempio, oltre 20 milioni di metri cubi solo in Valtellina», racconta ancora Bellini.

La siccità, oltre alla chiamata alle armi per le concrete necessità idriche del territorio, ha messo ulteriormente l’accento sulla strategicità dell’infrastruttura idroelettrica, che garantisce il 20% dell’energia nazionale, ed è la prima fonte rinnovabile apportando il 40% del totale di energia pulita, essendo programmabile, a differenza delle altre fonti verdi.

«Bisogna riscrivere i patti col territorio con un nuovo assetto normativo che consenta di lanciare un grande piano di investimenti per migliorare le performance degli impianti, riconoscendo compensazioni ambientali e territoriali. È necessario trovare una sintesi tra l’interesse della collettività e quello degli operatori che devono svolgere gli investimenti», commenta ancora Bellini, che ricorda: «Nel contesto europeo l’Italia è l’unico Paese che prevede l’assegnazione delle concessioni attraverso procedure competitive. Nel resto d’Europa invece o non hanno scadenza o sono assegnate con meccanismi negoziali, non competitivi. Tale situazione, anche alla luce dell’archiviazione delle procedure di infrazione a carico di altri paesi Ue oltre che dell’Italia, suggerisce che non vi sia un effettivo obbligo eurocomunitario all’affidamento delle concessioni attraverso procedure competitive. Questo porta a un’ulteriore asimmetria tra player esteri e italiani: in assenza di reciprocità, la potenza idroelettrica italiana è contendibile da operatori di Paesi esteri, mentre la potenza idroelettrica estera non è contendibile da quelli italiani» .