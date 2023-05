Idrogeno, il 65% delle imprese nel 2022 ha aumentato gli investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Pnrr sono stati stanziati 3,64 miliardi di euro proprio per sviluppare la filiera dell’idrogeno in Italia, ma sono soprattutto gli investimenti privati a spingere la crescita: il 65% delle aziende ha chiuso il 2022 con una crescita degli investimenti. Il 70% di questi sono finanziati attraverso fondi propri, mentre il 22% è coperto da quelli europei, nazionali o regionali.

È quanto emerge dalla fotografia scattata dalla seconda edizione dell'Osservatorio H2IT: i numeri sul comparto idrogeno italiano, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche e l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo. L'analisi ha preso in esame le imprese associate ad H2IT (grandi, medie e piccole imprese, start-up) che rappresentano tutta la catena del valore dell'idrogeno dalla produzione fino agli usi finali.

Un’azienda su tre ha almeno un brevetto

Il 71% delle aziende intervistate indica la ricerca e sviluppo come strategia d'investimento prioritaria, davanti alla formazione e all'assunzione di nuove risorse (58%). D'altra parte, sempre il 71% delle imprese ha un centro di ricerca interno dedicato all'idrogeno: questa percentuale è destinata a salire al 78% nei prossimi anni. Gli investimenti in molti casi si traducono in innovazioni e brevetti. Negli ultimi cinque anni, oltre 1 azienda su 3 (36%) ha ottenuto almeno un brevetto o è in procinto di farlo; questa percentuale sale all'85% tra chi si occupa di produzione. La metà delle imprese ritiene inoltre di aver raggiunto un alto livello di maturità tecnologica nell'idrogeno.

In termini di fatturato, il 2022 si è chiuso nel complesso con segno positivo per il 71% delle imprese e il 58% ha incrementato il giro d'affari dell'attività dedicata all'idrogeno, con aspettative di ulteriore crescita nel prossimo futuro. Più della metà (56%) ha partecipato a bandi europei, ottenendo finanziamenti nel 65% dei casi (un altro 20% è in attesa dell'esito). Quelli più partecipati sono stati i bandi Horizon 2020 – Horizon Europe, FCH JU e Clean Hydrogen partnership. A livello nazionale, invece, il 51% ha partecipato ai bandi del Pnrr, mentre il 33% è coinvolto nell'iniziativa Ipcei.

Si punta sulla mobilità

Quali sono i settori che cresceranno di più da qui al 2030 secondo le aziende? Su tutti spicca la mobilità (85% delle risposte), seguita dai settori hard-to-abate (67%) e lo storage di elettricità rinnovabile (55%). In generale la filiera rappresentata dalle aziende di H2IT risiede nella maggior parte dei casi al Nord, soprattutto in Lombardia, che da sola ospita le imprese che realizzano il 60% del fatturato da idrogeno italiano.