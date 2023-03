Idrogeno, Grassi (Ue) al forum del Sole 24 Ore: «L’Europa deve accelerare»

Hydrogen Forum 2023

Besseghini (Arera): progetti Pnrr frammentati

«L'idrogeno - ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) - ha un ruolo che si va definendo, ora la posizione dei regolatori sul tema è spingere con grande decisione a fare in modo che l'assetto consumo-generazione punti a un modello tecnico e di business per tenere in piedi il meccanismo. I progetti del Pnrr hanno forse sofferto di una frammentazione tipica italiana che sarebbe stato meglio evitare. Come regolazione italiana abbiamo progetti di regolazione per distributori del gas in cui è finito anche l'idrogeno, è un tentativo di replicare il modello già utilizzato per l'elettrico che ha già dato risultati, qui l'innovazione è già orientata a iniziative visibili soprattutto sulla regolazione».

«In merito alle tempistiche - ha aggiunto Besseghini - fra esperienze pilota e adozione su scala industriale, abbiamo un pattern evolutivo su cui si può fare qualche previsione, poi c'è l'attenzione alle accelerazioni tecnologiche che sono difficili da prevedere, ma che sono la vera scommessa competitiva».

Garrone: convegno fondamentale per confronto e nuove idee

«Questo evento sul futuro dell'idrogeno- ha detto Edoardo Garrone, presidente del Sole 24 Ore, introducendo la terza edizione dell'”Hydrogen Forum - è l'occasione per confrontarsi su un tema fondamentale per la decarbonizzazione e la transizione energetica del nostro Paese. È fondamentale mettere insieme imprenditori, manager e amministrazioni per confrontarsi e avere nuove idee di discussione per avere un quadro del futuro della transizione energetica ed economica».