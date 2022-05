Idrogeno green: Pioltello, Valcamonica, Malpensa e Mantova in pole position

La disponibilità di risorse è pari a circa 40 milioni, derivanti del Pnrr. Considerando infatti che per tutta Italia ci sono 500 milioni, che andranno per metà al Sud e per metà al Centro-Nord, la Lombardia avrà uno “spicchio” che si aggirerà intorno a questa cifra.

La lista (teorica) delle aree

La Lombardia ha redatto una lista di 140 aree dismesse, per un totale di 500 ettari, dove si potrebbe potenzialmente investire nell’idrogeno verde. Si tratta di aree dismesse dalle industrie, connesse a snodi ferroviari e altri collegamenti stradali e inserite in contesti produttivi. La richiesta dei bandi di maggio è di creare un idrogeno “verde”, cioè del tutto pulito, il cui processo di elettrolisi viene realizzato partendo da fonti di energia completamnete rinnovabile. In Lombardia si parla prevalentemente di fotovoltaico e idroelettrico, infine di eolico.

Spiegano i tecnici della Regione Lombardia che spesso «si parla in modo astratto di idrogeno, ma in alcuni casi bisogna considerare se la produzione di idrogeno viene alimentata da fonti tradizionali di energia, il che renderebbe il prodotto meno sostenibile». E questa è già una prima valutazione.

In alcuni casi, invece, anche se l’idrogeno non è completamente “verde” (ma magari etichettato dall’Europa come “blu” o altri colori intermedi), può comunque essere interessante negli esiti finali. Ed è il caso del progetto lombardo già partito e finanziato in Valcamonica, grazie al quale verranno realizzati treni a idrogeno.

La sperimentazione è stata avviata dalla Lombardia (al di là del Pnrr) e da Trenord (le ferrovie regionali lombarde, copartecipate dalla Regione e da Fs), per un valore complessivo di 292 milioni, di cui 52 di Palazzo Lombardia. Questo investimento riguarda esclusivamente la realizzazione di 14 treni entro il 2024 che andranno a “idrogeno blu”, non completamente “pulito” dunque, ma che tuttavia rappresenta un primo passo verso una nuova mobilità più sostenibile.