Idrogeno, l’altra via della mobilità sostenibile. Ecco a che punto siamo

Anche se non a breve termine nella transizione green della mobilità entrerà anche l’idrogeno, che si proporrà come alternativa alle batterie delle auto ibride e di quelle elettriche, il cui numero cresce di giorno in giorno, a dispetto di ciò che comporta sul fronte dei prezzi che aumentano di pari passo e dei dubbi che suscitano i capitoli infrastrutture e tempi di ricarica. L’idrogeno che può assicurare la mobilità a emissioni zero è balzato agli onori della cronaca nel 2006 con la Hydrogen7 della BMW mossa da un V12 di 6 litri, trasformato in bifuel per funzionare con la benzina o con l’idrogeno immagazzinato allo stato liquido, in questo caso emettendo solo vapore acqueo. Poi l’idrogeno è stato messo in naftalina sino a quando dal 2010 è stato ripescato da alcuni brand asiatici: Hyundai, Kia, Honda e Toyota. Tuttavia, al momento, per quello che riguarda l’Europa in commercio ci sono solo il suv Hyundai Nexo e la berlina Toyota Mirai, auto con motori elettrici alimentati da Fuel Cell, o cella combustibile. Lo stesso sistema è utilizzato anche dal suv BMW iX5 Hydrogen, del quale la casa tedesca sta distribuendo in questo periodo in giro per il mondo una flotta sperimentale.

Idrogeno, cosa è una Fuel Cell

La cella a combustibile è una tecnologia che trasforma in elettricità, mediante un processo di reazione con l’ossigeno e con il contributo di un trasformatore ausiliario per portare la tensione almeno sino a 600V, l’idrogeno stipato allo stato gassoso con pressioni sino a 700 bar in speciali serbatoi delle vetture. L’elettricità prodotta “in loco” è quindi utilizzata per alimentare direttamente il motore elettrico producendo solo acqua come scarto ed evitando di utilizzare grosse batterie, ma solo di piccole “pile” con funzione tampone. Conseguentemente, il sistema Fuel Cell limita anche l’approvvigionamenti di materiali chiave per le batterie come litio, nichel e cobalto a tutto vantaggio del contenimento dei costi, dell’etica e della sostenibilità. Semplificata al massimo la radiografia di una Fuel Cell, l’idrogeno sembrerebbe la via più semplice per arrivare alla mobilità a emissioni zero, anche perché le auto Fuel Cell essendo anche più leggere delle elettriche offrono autonomie superiori. Per fare un esempio, si può dire che in media superano i 500 chilometri con un pieno di 6/7 kg di idrogeno da noi in vendita a circa 14 euro al kg. In realtà, la situazione è diversa perché c’è ancora molta da strada da fare prima che l’idrogeno diventi facilmente fruibile.

Idrogeno, il pieno in pochi minuti è frenato da produzione e logistica

Infatti, se da un lato l’idrogeno offre il grande vantaggio di permettere rifornimenti in tempi brevi, simili a quelli di auto a benzina o diesel poiché si può effettuare in pochi minuti da un altro lato la sua diffusione è rara. In particolare, perché sebbene questo elemento sia abbondante in natura per renderlo utilizzabile occorre separarlo dagli altri a cui è legato. Questo processo richiede tanta energia che se non è ricavata da fonti rinnovabili, peraltro non così diffuse, è anche molto costosa. L’estrazione, chiamiamola così, dell’idrogeno suggerisce quindi di essere vicini al punto di distribuzione, altrimenti entrano in gioco altre problematiche come il trasporto e lo stoccaggio che sono costosi e non semplici. Per questo motivo i distributori di idrogeno per il momento sono pochissimi. Oggi, in Italia ci sono solo due impianti: uno a Bolzano e uno a Mestre. Tuttavia, la situazione migliorerà anche se non in maniera eclatante entro giugno 2026, perché il piano PNRR prevede l’apertura di una quarantina di distributori dislocati per il 60% nel centro-nord e per il 40% nel sud dell’Italia.

Idrogeno, allo studio l’impiego per i motori a combustione interna

Oltre che la Fuel Cell, che possiamo considerare come una centrale elettrica in scala ridotta, il settore automotive ha ripreso in considerazione l’impiego dell’idrogeno anche per alimentare i motori a combustione interna, rivedendo il concept della Hydrogen7 della BMW. È questo il caso della Toyota. La casa giapponese ha iniziato a studiare e testato nelle corse, prima con la GR Corolla H2 Concpet e poi con la GR Yaris H2, una soluzione più semplice puntando sull’idrogeno stoccato allo stato gassoso per alimentare un motore termico appositamente sviluppato a 3 cilindri turbo di 1,6 litri. Secondo la Toyota questa soluzione assicura una combustione otto volte più veloce rispetto a quella della benzina, a tutto vantaggio anche della sostenibilità.

Idrogeno, chi ci crede e chi no

Oltre al gruppo Bmw e a quello Hyundai-Kia, alla Honda e alla Toyota sull’idrogeno stanno muovendosi sia Stellantis sia Renault, al momento concentrandosi in particolare sul settore dei veicoli commerciali. A questa compagine potrebbe unirsi anche la Mazda seguendo il suo approccio multisoluzione alla mobilità sostenibile, dato che ha riesumato eliminando i nei di un tempo il motore Wankel che è onnivoro e può essere alimentato senza particolari modifiche con l’idrogeno, come la stessa Mazda aveva già dimostrato nel 2003 con la Rx-8 Hydrogen. Il gruppo Hyundai-Kia si muove anche nel settore dei mezzi pesanti, dei quali ha immesso in Europa una piccola flotta sperimentale, e sta collaborando con Iveco su vari progetti, l’ultimo dei quali è l’Iveco Bus E-Way H2 con tecnologia Fuel Cell. La Mercedes ha approcciato questa tecnologia qualche anno fa quando ha presentato il suv GLC F-Cell ma poi ha abbandonato questa strada per concentrarsi sull’elettrificazione ibrida e quella al 100%. Invece, il gruppo Volkswagen non ha mai mostrato interesse per l’idrogeno e, come si sa, per la mobilità sostenibile si dirige a tutto spiano sui powertrain full electric alimentati dalle batterie.