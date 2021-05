Idrogeno verde prodotto in mezzo al mare: ecco il progetto Saipem per Ravenna

3' di lettura

La transizione energetica, l’idrogeno verde, l’addio alle fonti fossili non sono teorie fumose. Nel mare al largo di Ravenna la Saipem con il progetto Agnes da un miliardo di euro vuole realizzare una centrale solare galleggiante — una specie di immenso tappeto lucido di pannelli fotovoltaici posati sull’acqua — e alzare i ventilatori eolici; la corrente elettrica prodotta da queste fonti rinnovabili potrebbe andare su impianti di elettrolizzazione montati sulle piattaforme al largo che diverse compagnie dovranno dismettere, a cominciare dall’Eni, e l’idrogeno così prodotto — viaggiando nei tubi che oggi portano il metano dai giacimenti fino a terra — potrebbe servire ad alimentare gli autobus di Ravenna e le automobili future a idrogeno. È il progetto del polo integrato dell’idrogeno con cui la Saipem completa il mosaico energetico che potrebbe trasformare l’Adriatico tra Venezia e la Romagna, in un centro unico nel Mediterraneo di nuove forme di energia.

Un polo energetico sul mare

Ecco altri tasselli che compongono il mosaico energetico: la compagnia Po Valley ha ottenuto il via libera ambientale per realizzare una piattaforma sopra al giacimento di metano Teodorico al largo di Comacchio e del delta del Po; l’Eni sta studiando un progetto di cattura dell’anidride carbonica per poterla riniettare nel sottosuolo in quei giacimenti ormai sfruttati e vuoti che avevano sigillato per millenni il metano; un grande parco eolico è allo studio al largo di Rimini.

La parola a Mario Marchionna, capo dell’innovazione e della tecnologia della Saipem: «Agnes mette insieme almeno due dei pilastri della strategia della Saipem per la transizione energetica, cioè integra le fonti di energia rinnovabile offshore con le tecnologie dell’idrogeno».

Il porto di Ravenna, dove il progetto Agnes avrà una parte di impianti

Integrare vento e sole

L’Adriatico non è ventoso come il Mare del Nord ma le nuove tecnologie eoliche che si sviluppano in Asia riescono a estrarre dalla brezza adriatica abbastanza energia, e quindi valore, da rendere “bancabile” il progetto. Scarsa la visibilità dalla piatta costa ravennate, distante una ventina di chilometri.

A ciò si aggiunge il solare galleggiante. Non è una tecnologia nuova, ma in genere viene adottato in bacini idroelettrici chiusi, al riparo dalle onde del mare aperto. In questo caso il progetto è esteso, 100 megawatt, e il partner tecnologico Equinor si prepara con la Saipem e altri partner consorziati ad allestire un impianto sperimentale da mezzo megawatt nel Mare del Nord.