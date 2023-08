Idrogeno verde, pronte le regole per gestione e stoccaggio in sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tecnicamente è in vigore da domenica 20 agosto, ma gli operatori possono applicare da lunedì 21 agosto la prima base regolatoria per la progettazione, la costruzione e la gestione degli elettrolizzatori, cioè gli impianti di produzione dell’idrogeno “verde” ricavato da fonti rinnovabili. Un capitolo rilevante, inoltre, è dedicato allo stoccaggio di questo nuovo vettore su cui tutta la Ue sta scommettendo nell’intenzione di raggiungere la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica dalla Russia.

Rischio incendi ed esplosioni

Il Dm 7 luglio 2023 - in Gazzetta ufficiale del 21 luglio - porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e punta a garantire parametri di sicurezza chiari, considerato che l’idrogeno è altamente infiammabile e che, in determinate condizioni, le sue miscele possono provocare violente esplosioni. Materiali, distanze, pressioni e altri aspetti tecnici sono stati vagliati in cooperazione col dipartimento dei vigili del fuoco, diretto dal prefetto Laura Lega, allo scopo di arginare il rischio incidenti nella costruzione e nella gestione di questi impianti.

In ballo ci sono 450 milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - riorganizzato dal ministro per gli Affari europei, Raffale Fitto - con l’obiettivo di sostenere «progetti tesi a creare una catena del valore dell’idrogeno in Italia», come si legge nel documento di revisione e aggiornamento del Piano, allo scopo di «sviluppare il mercato» e che si adatti a «partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo». Un impulso che ha innescato un’intraprendente iniziativa imprenditoriale, come testimoniato da H2IT (Associazione italiana idrogeno), con investimenti privati rilevanti per accelerare un business green e per garantire il fabbisogno energetico sia civile sia industriale. Lo dimostrano i 54 progetti regionali per la costruzione di Hydrogen valleys , cioè dei distretti territoriali per la produzione dell’idrogeno, con un investimento di circa 750 milioni di euro.

Costruzione e stoccaggio

Con il Dm l’obiettivo è, dunque, di minimizzare il rischio di incidenti: arginare le cause di rilascio accidentale di gas, nonché incendi ed esplosioni, limitando il più possibile danni alle persone, agli edifici e ai locali adiacenti all’impianto. Ciò allo scopo di garantire la possibilità per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco di operare in condizioni di sicurezza.

La norma si applica agli impianti di nuova realizzazione, ma anche a quelli già esistenti: dovranno adeguarsi alle nuove regole, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.