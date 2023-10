Iea: «Per la transizione verde servono 4.500 miliardi l’anno»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Devono balzare, fino ad arrivare a 4.500 miliardi di dollari l’anno dal 2030, gli investimenti nella transizione energetica. Uno sforzo enorme, ma necessario per frenare il global warming. E il consumo di petrolio, carbone e metano deve scendere di un quarto. Lo afferma l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), che ha aggiornato la «Net Zero Roadmap», le misure raccomandate per azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050 e contenere a 1,5 gradi l’aumento delle temperature globali a fine secolo.

È la soglia più ambiziosa dell’Accordo di Parigi del 2015 (che raccomanda di stare ben sotto 2 gradi e vicino a 1,5), ma secondo molti scienziati, sembra ormai fuori portata: la temperatura media globale è già salita di almeno 1,2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali e la World Meteorological Organization considera probabili sforamenti nei prossimi cinque anni, sebbene temporanei.

Al contrario, e nonostante gli effetti del climate change siano già visibili, crescono anche in Europa le resistenze alle difficili trasformazioni necessarie, mentre l’inviato della Cina per il clima ha recentemente dichiarato che l’abbandono completo dei combustibili fossili è «irrealistico».

La Iea prova a dipingere un quadro ottimistico e afferma che la crescita record delle rinnovabili può ancora salvare il pianeta dai peggiori effetti del global warming, ma serviranno molte più risorse. Il rapporto stima che gli investimenti nella transizione verde raggiungeranno quota 1.800 miliardi di dollari nel 2023, molto lontani dai 4.500 miliardi l’anno raccomandati dal prossimo decennio. In meno di sette anni, dovrà essere triplicata la capacità globale di produzione di energia pulita, che dovrà accompagnare il calo consistente (oltre il 25% entro il 2030 e l’80% entro il 2050) del consumo di fonti fossili, con lo stop a investimenti su nuovi progetti. Tuttavia, la Iea ritiene necessario continuare a investire in alcuni asset petroliferi e di gas esistenti e in progetti già approvati, per evitare impennate dei prezzi o carenze dell’offerta. Sarà anche necessario raddoppiare l’efficienza energetica e spingere con ancora maggiore decisione su pompe di calore e veicoli elettrici.

La Roadmap della Iea chiede inoltre di ridurre del 75% le emissioni di metano generate dal settore energetico entro il 2030, con un costo stimato di 75 miliardi di dollari, pari ad appena il 2% del reddito netto incassato dall’industria oil&gas nel 2022. Una delle misure «meno costose» disponibili, per frenare il global warming in tempi brevi.