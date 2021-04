IED e Suzuki insieme per la concept car Misano

2' di lettura

Si chiama Sukuzi Misano ed è il concept che ha visto gli studenti dello IED di Torino rispondere alla esigenze del brand nipponico per la realizzazione. Infatti Misano nasce dalla richiesta di Suzuki fatta ai giovani designer dello IED di sviluppare un veicolo che incarnasse il brief “La Dolce Vita X Way Of Life”, che accomuna lo slogan della casa giapponese con il richiamo al piacere e all'eleganza del famoso film di Federico Fellini. Allo stesso tempo è stato chiesto da Suzuki di sviluppare un veicolo che fondesse le due anime del brand, ovvero quello automobilistico e quello motociclistico.



Il risultato è un concept che offre il meglio della tecnologia applicata ai veicoli e che trasmette le stesse emozioni evocate nel capolavoro felliniano che vede i protagonisti sfrecciare con cabriolet eleganti e sportive. La scelta del nome Misano è per omaggiare il circuito italiano e l'impegno di Suzuki nel campo motociclisticoMisano è un veicolo sportivo a due posti compatto (4 x 1,7 x 1 metro) con un passo di 2,6 metri e un interesse di 1 metro e mezzo. La posizione di guida è decentrata rispetto a quella del passeggero, e nello spazio lasciato libero sulla destra è stato inserito il pacco batterie e un bagagliaio che in questo caso, come si può intuire è in posizione laterale.

Lo spirito sportivo di Misano è ben evidente nel design grintoso del frontale e nella nell'aerodinamicità del posteriore dove sono indirizzati i flussi d'aria attraverso due mesh trapezoidali. Ma se il design rivela la sportività di Misano questo viene accentuato una volta a bordo. Al posto del classico volante è stata inserita una cloche di chiara ispirazione motociclistica, mentre un parabrezza, molto simile a un cupolino di una moto protegge il conducente. Misano sarà visibile dal vito presso il MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino da sabato 15 maggio a domenica 6 giugno 2021. I