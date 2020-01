Iefp, la formazione regionale che dà lavoro

Sono l'alternativa all'istruzione professionale e tecnica. Si tratta di percorsi di educazione e formazione professionale che vengono attivati dalle Regioni per fornire competenze subito spendibili nel mondo del lavoro. I corsi vengono programmati da ciascuna Regione, tenendo conto del tessuto imprenditoriale locale. Si va da quelli relativi alla ristorazione, passando per quelli per il turismo, l'agricoltura e i servizi di vendita. I percorsi consentono di assolvere all'obbligo scolastico e offrono qualifiche riconosciute a livello nazionale. Ci si può fermare dopo il triennio, oppure proseguire con il quarto anno per conseguire un vero e proprio diploma professionale. È possibile passare, durante il percorso, anche al sistema di Istruzione professionale.