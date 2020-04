Ieg, 2019 da record per ricavi e margini. Utili a riserva in chiave anti Covid-19 L'Ebitda sale del 35,7% a 41,9 milioni e l'Ebit del 25,9% a 24 milioni rispetto all'anno prima di Ilaria Vesentini

Si chiude con i migliori risultati di sempre, in termini di ricavi e marginalità, il bilancio 2019 di Ieg-Italian Exhibition Group, ma il 2020 sarà complicato, nonostante l'inizio d'anno col botto grazie a Sigep e Vincenzaoro (i due eventi fieristici internazionali chiave), al punto che il Cda ha deciso di proporre ai soci di destinare interamente a riserva gli utili della capogruppo, 13,9 milioni, con la possibilità di valutare la distribuzione di dividendi solo superata l'emergenza sanitaria Covid-19.

L'assemblea degli azionisti è stata convocata per il prossimo 8 giugno.

Ieg, la società nata nel 2016 dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza e quotata dallo scorso giugno sul segmento Mta di Borsa Italiana, è reduce da un'annata 2019 con 48 manifestazioni organizzate direttamente e ospitate (tra i due quartieri principali e le sedi di Milano e Arezzo) e 190 eventi congressuali . Attività che hanno portato a una crescita dei ricavi consolidati dell'11,8% a 178,6 milioni di euro, pur con un calendario meno favorevole negli anni dispari per l'assenza dei saloni “Tecnargilla” (macchine ceramiche) e “Ibe” (bus). L'Ebitda sale del 35,7% a 41,9 milioni e l'Ebit del 25,9% a 24 milioni rispetto all'anno prima (i dati includono l'impatto positivo dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 che pesa rispettivamente per 3,7 milioni sull'Ebitda e per 300mila euro sull'Ebit).



Il bilancio approvato dal Cda si chiude con un utile di gruppo record di 12,6 milioni, in aumento del 16,1% sul 2018 (i valori sarebbero più alti senza l'applicazione dei nuovi principi contabili: 13,2 milioni di utile con un exploit del 27,3% su base annua) a fronte di una situazione finanziaria netta di 104,5 milioni di euro, contro i 70 milioni dell'anno prima, anche in questo caso aggravata dagli effetti dell'IFRS 16. Il patrimonio netto consolidato sale a 106,1 milioni di euro a fine dicembre (era di 101,5 milioni dodici mesi prima).



Il core business di Ieg, l'attività fieristica diretta, vale il 54,67% dei ricavi complessivi con una crescita organica del 6,7% che ha interessato tutti i segmenti in cui la società vanta una leadership (food&beverage, jewellery&fashion, green&techonology, tourism&hospitality), così come è nettamente migliorato (+19,1%) il business degli eventi congressuali, che rappresenta l'8,7% dei ricavi complessivi. I servizi correlati, come allestimenti, ristorazione e pulizie, che valgono circa un terzo del fatturato totale, segnano a loro volta un'impennata del 39,2% sull'anno prima.

La capogruppo chiude invece il bilancio 2019 con 124,1 milioni di euro di ricavi, un Ebitda di 36 milioni e un utile di 13,9.

Il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, e il nuovo amministratore delegato Corrado Peraboni, nominato lo scorso dicembre, hanno rimarcato come le prospettive di attività siano radialmente cambiate da metà febbraio con l'esplodere dell'emergenza Coronavirus e ciò ha imposto la riprogrammazione degli eventi fieristici di marzo, aprile e inizio maggio, nonché la cancellazione di due manifestazioni minori e di 26 eventi congressuali, oltre al sostanziale blocco delle società controllate attive nei servizi.