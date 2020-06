Ieg sfida il Covid e lancia un nuovo salone Debutta Superfaces l’antagonista di Cersaie di Ilaria Vesentini

In uno scenario fieristico deserto per l'emergenza Covid-19 con tutte le principali manifestazioni rinviate al prossimo anno, c’è chi sfida il mercato e si prepara a lanciare la prima edizione di un nuovo salone: il protagonista è IEG-Italia exhibition group che debutterà il prossimo 12 novembre nel quartiere di Rimini con la prima edizione di Superfaces, fiera italiana delle superfici innovative all’interior design, alternative alla ceramica: pavimenti e rivestimenti in vinile, resine, cemento, legno, fibre naturali.



Un evento che, fosse confermata l’edizione posticipata di Cersaie – si saprà il prossimo 22 giugno se Confindustria Ceramica e BolognaFiere confermeranno le date del 9-13 novembre 2020 per il Salone internazionale che da 38 edizioni si tiene sotto le Due Torri – farà della via Emilia per la seconda settimana di novembre il parterre mondiale di tutti i materiali antagonisti per le superfici architettoniche del futuro.



«In un periodo di grande attenzione verso le novità materiche nell’interior design e dell'architettura – commenta il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni – abbiamo voluto offrire una risposta nuova e completa ai mondi della rivendita e della progettazione. Superfaces rappresenterà il luogo privilegiato per gli operatori del settore dove costruire relazioni commerciali e confrontare tradizione e innovazione all’insegna della creatività».



La nuova kermesse B2B si rivolge infatti ai professionisti dell’abitare - rivenditori, distributori, contractor, architetti – cui ambisce a offrire una panoramica a 360 gradi sulle superfici innovative, a partire da quelle viniliche, che stanno crescendo a doppia cifra nei Paesi europei (e sono anche il principale competitor della ceramica made in Italy), ma anche resine e cemento nonché legni e altre fibre di nuova generazione per pavimenti e rivestimenti.



Oltre alla vetrina è in costruzione un calendario di incontri e workshop per gli addetti ai lavori, tenuti da esperti del settore, nonché un premio “Superfaces Design Award” per incoronare i prodotti più all’avanguardia esposti a Rimini. Ci sarà anche un’area dedicata ai top buyer esteri, con cui calendarizzare incontri B2B attraverso la piattaforma virtuale e interattiva di Ieg.