Ifa 2023, intelligenza artificiale e sostenibilità entrano nella casa digitale

L’appuntamento è sempre nello stesso luogo, alla Messe di Berlino, ma l'edizione 2023 dell'Internationale Funkausstellung è già di fatto storica, perché è quella che precede il centenario della più grande kermesse europea dell'elettronica di consumo, un'industria oggi fortemente ripensata in tutte le sue declinazioni e applicazioni.

L'apertura al pubblico è fissata per venerdì 1 settembre e fino a martedì 5 ci sarà modo di toccare con mano le ultime novità di quasi tutte le aziende del settore, dalle coreane Samsung e Lg alla foltissima pattuglia di brand cinesi (Honor, Haier, Lenovo, Tcl e via dicendo) passando per Sony, Asus, Philips, Garmin, Harman e altri ancora. Nel complesso converranno espositori da 44 Paesi; Germania e Cina, da sole, ne contano circa un terzo ed è data come significativa la presenza di aziende italiane.

Che evento sarà quello di quest'anno? Oliver Merlin, managing director di Ifa Management (la nuova joint venture fondata da gfu - Consumer & Home Electronics GmbH e Clarion Events), ha usato l'aggettivo “stimolante” per presentarla ai media, invitando addetti ai lavori e appassionati a vedere da vicino lo stile di vita “tech” degli anni a venire, attraverso una visione olistica della realtà quotidiana.

Si parlerà quindi di innovazione a 360 gradi, di digital lifestyle e smart home, di domotica e robotica (debutterà per l'occasione l'area immersiva House of Robots), di intelligenza artificiale e ChatGPT, di gaming e di metaverso, e poi di etica e di economia circolare, di wellness e di sostenibilità, tema quest'ultimo che a Ifa rimane centrale e al quale sarà dedicato un intero Village. Per chi non si accontenta della visita in fiera ecco quindi servita la BerlinTechWeek, ricco palinsesto di eventi serali a tema che animerà la capitale tedesca in contemporanea con l'evento ufficiale.

A popolare i padiglioni della Messe, in fatto di prodotti veri e propri, la solita debordante galassia di device connessi per la casa (Tv, frigoriferi, sistemi audio, smart appliance di vario genere) e per l'utente sempre connesso in mobilità (smartphone pieghevoli, indossabili e accessori in tutte le salse), mentre da non perdere per i puristi della nuova frontiera tech è IFA Next, presso la Halle 27, dove troveranno spazio le proposte di oltre 500 startup.