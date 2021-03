Ifis dribbla la crisi e rafforza il polo dei servizi al sistema farmacie

I principali prodotti offerti da Farbanca e Credifarma si dividono in finanziamenti a breve termine (anticipo crediti delle farmacie verso il Sistema Sanitario Nazionale, anticipo transato Pos, finanziamento scorte magazzino, finanziamento imposte e 14° mensilità); finanziamenti a medio e lungo termine (finanziamento finalizzato all'acquisto delle farmacie, ripristino circolante aziendale, liquidità per ristrutturazione, per la rimodulazione temporale dell’indebitamento, nuove aperture, acquisto locali, ammodernamento e acquisto di beni strumentali, passaggio generazionale e conferimento aziendale); leasing per i beni strumentali, le apparecchiature e i veicoli; online banking, servizi di pagamento, smart Pos, conti correnti e prodotti assicurativi.

«Banca Ifis fin dalla sua fondazione è stata pioniera e ha individuato sempre delle eccellenze in diversi settori: dai Npl, con Toscana Finanza nel 2011 e Fbs lo scorso anno, al leasing e finanza strutturata di Interbanca nel 2016 – ha aggiunto von Fürstenberg -. Avere una visione di ampio respiro ci permette di essere oggi un gruppo che trae la sua forza dalla specializzazione e diversificazione dei suoi business oltre che dal talento e dalle idee delle sue 1.800 persone. Con l’integrazione degli asset complementari e il posizionamento di Credifarma e Farbanca, diventiamo un primario operatore del settore a livello europeo e acceleriamo lo sviluppo in un mercato che riteniamo strategico, a beneficio dell’intero gruppo».

Farbanca, fondata nel 1999, ha chiuso il 2019 (ultimo dato disponibile) con un utile netto di 4,1 milioni di euro e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni. Al 31 dicembre 2019, il patrimonio netto era di 65,5 milioni, il Cet1 pari al 16% e le attività ponderate per il rischio (Rwa) sono di 409,9 milioni. Al 31 dicembre 2019, Farbanca presentava una struttura operativa con un cost/income pari al 43,5% e 36 dipendenti. Il controllo dell’istituto era detenuto da Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa, mentre il restante 29,23% è tuttora detenuto da circa 450 piccoli azionisti, prevalentemente farmacisti. La controllata della banca vicentina non era infatti confluita a Intesa Sanpaolo, dopo il passaggio dell’istituto veneto a Ca’ de Sass.

Qualche anno prima, a luglio 2018, Banca Ifis aveva acquisito il 70% di Credifarma, mentre il 30% era rimasto in capo a Federfarma, con la quale l’istituto veneziano aveva firmato una partnership strategica e industriale pluriennale per promuovere il ruolo di Credifarma in favore degli associati e del mercato nazionale delle farmacie.