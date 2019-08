Ifrs: le criptomonete non sono una valuta di Fabrizio Cancelliere e Armando Tardini

3' di lettura

Novità importanti sul fronte del trattamento contabile di Bitcoin e altre criptovalute. Nel suo ultimo appuntamento londinese dello scorso giugno, l’Ifrs Interpretations Committee (Ic), che interpreta i principi contabili internazionali – su richiesta dello Iasb (International Accounting Standards Board) – si è espressa in merito al trattamento contabile da riservare a questi innovativi e sempre più diffusi asset digitali.

Criptovalute come intangibles

Nel paper 12, l’Ic ha concluso a favore della qualificazione delle criptovalute come rimanenze, da contabilizzare secondo lo Ias 2, se detenute per la vendita nell’ambito dell’attività ordinaria, oppure – in caso contrario – come attività immateriali da contabilizzare secondo lo Ias 38. Il comitato è arrivato a questa conclusione partendo dal principio per cui lo Ias 38 si applica a tutti gli asset intangibili che non rientrano già nell’ambito di altri principi e in particolare dei financial asset di cui allo Ias 32.

Interrogatosi su questo ultimo aspetto, l’Ic esclude che i crypto-asset possano avere natura monetaria e che possano dunque essere contabilizzati tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari. Ciò in quanto le valute virtuali non assolvono la funzione tradizionale della moneta, non essendo utilizzate universalmente come mezzo di pagamento, e peraltro alle stesse non si aggancia alcun diritto o obbligo contrattuale, requisito necessario per la classificazione come strumenti finanziari.

Appurata dunque la natura non monetaria delle criptovalute, l’Ic osserva che – qualora detenute per finalità di trading nell’ambito della propria attività – le criptovalute possono ricadere nell’ambito dello Ias 2 ed essere contabilizzate come rimanenze di magazzino. Tale inquadramento potrebbe valere ad esempio per gli operatori specializzati in criptovalute, come exchanges o wallet providers, potenzialmente interessati a mantenere scorte di queste attività, oppure quelli che lo Ias 2 definisce commodity broker-traders. In caso di impieghi differenti, secondo l’Ic le criptovalute rientrano nell’ambito proprio dello Ias 38, dunque come beni immateriali (attività non monetaria priva di consistenza fisica), poiché soddisfano tutte le condizioni richieste: sono attività identificabili e generatrici di benefici economici futuri, non liberamente accessibili da terzi.