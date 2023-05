IG porta la passione del trading in Italia, con una formazione d'eccellenza e i migliori strumenti operativi per tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Niente nella storia centenaria della finanza ha avuto un impatto così significativo come l'arrivo del trading online diffuso, che ha permesso di rendere democratico l'accesso a una vasta gamma di strumenti di investimento. Il digitale continua ad occupare nella finanza uno spazio sempre maggiore: secondo una ricerca di Fortune Business Insights del 2022, la crescita attesa del valore di mercato globale del trading online dovrebbe essere del 6,4% all'anno nel prossimo triennio.



Ovviamente, agire in autonomia su piattaforme elettroniche di trading comporta opportunità di guadagno, ma anche possibili rischi di perdite del capitale investito. E, come in ogni settore, la differenza è data anche dalla volontà di dotarsi di strumenti informativi e formativi che possano supportare le decisioni personali, pianificando investimenti in modo adeguato alle proprie finalità.



John Maynard Keynes, uno degli economisti più influenti del XX secolo, diceva che “Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri”. Il trading online oggi consente di operare sui mercati internazionali esplorando territori sempre più ampi, e per garantire tranquillità sui propri investimenti è necessario dotarsi di tutti gli strumenti per lavorare in totale sicurezza, sapendo di muoversi con qualità operativa di standard elevato.



Nato nel 1974 e oggi broker numero uno al mondo, il gruppo IG fornisce ai propri trader le migliori piattaforme disponibili sul mercato per gestire una vasta gamma di prodotti finanziari e infinite opportunità di trading su indici, valute, azioni, materie prime e criptovalute. Il gruppo cura gli interessi di più di 300mila clienti attivi e offre accesso al trading online in oltre 17mila mercati finanziari: si tratta davvero di una gamma unica di possibilità di scelta.



IG festeggia nel 2023 i 15 anni di presenza sul mercato italiano (saranno 50 dalla nascita del brand l'anno prossimo). Per il gruppo è l'opportunità di ribadire la vocazione al trading per passione, con tutto l'impegno dimostrato fin dalle origini, per continuare a garantire a tutti i suoi clienti l'affidabilità e la chiarezza necessarie per raggiungere le migliori performance su tutti i mercati.



Fin dalla nascita del gruppo, la chiave del lavoro di IG è puntare a creare tutte le condizioni possibili per soddisfare tutti coloro che abbiano l'ambizione di costruire la propria libertà finanziaria, dagli operatori più esperti a chi si avvicina a questo mondo volendolo fare con la giusta formazione. IG, infatti, apre le porte della conoscenza del mondo del trading on line anche ai clienti che si avvicinano per la prima volta, per poi potenziarne l'esperienza man mano che si accumula conoscenza operativa con una gamma unica e completa di strumenti dall'elevato standard di esecuzione, completi e perfetti per i trader professionisti. L'offerta di una consolidata esperienza sui mercati e i servizi innovativi collocano IG in una posizione leader di mercato. È un universo di opportunità nel quale può entrare chi vuole iniziare a crescere seguendo un percorso formativo affidabile, e può continuare a evolversi e crescere chi già un elevato livello d'esperienza.



Grazie a IG Academy il gruppo affianca i trader con formazione continua e fornisce tutti gli strumenti necessari di supporto ai suoi clienti, come ad esempio i corsi gratuiti che includono quiz dedicati e il simulatore di trading. Con IG si hanno a disposizione le migliori modalità sul mercato per la gestione operativa sui mercati finanziari tramite i Turbo24, le barrier, le vanilla options e i CFD, dal 2006 uno dei prodotti più importanti proposti in Italia, che IG ha introdotto a livello nazionale e per cui è il primo broker al mondo per valore.



Le attività di formazione ideate dal gruppo includono live quotidiane con domande e risposte, trading room che consentono il confronto con trader professionisti e analisti, oltre alla disponibilità di informazioni, analisi grafiche e forecast.



Chiarezza e efficienza sono la chiave dei metodi di formazione IG, che tengono conto di percorsi di base, intermedi e avanzati. Il tutto veicolato in un rapporto diretto tra account e clienti attraverso il supporto delle migliori tecnologie a disposizione (incluse la piattaforma online e l'app per il trading), senza prescindere mai dall'importanza dell'intervento diretto di analisti e account dedicati, per i clienti che abbiano maggior necessità di sfruttare al meglio il patrimonio di esperienze maturato sui mercati.



Fare squadra e disporre di un team dedicato 24 ore su 24 è la chiave per il lavoro strategico accurato che IG consente di fare ai suoi trader, mettendo i clienti nelle condizioni di poter operare con strumenti chiari e affidabili, in totale sicurezza. Oltre ad offrire trasparenza e rapida esecuzione, il gruppo - che in Italia ha sede a Milano ed è autorizzato e regolamentato dalla Consob - offre il regime fiscale amministrato e a garanzia dell'attività tutela i fondi dei clienti in conti bancari italiani segregati.



La varietà delle soluzioni di gestione proposte e l'assistenza continua fanno di IG il broker a cui si possano affidare i professionisti più ambiziosi sui mercati, sicuri di poter operare nelle migliori condizioni possibili.