Igd chiude l’anno con un calo dei ricavi del 20% ma vede il recupero da giugno 2021 Il patrimonio immobiliare vale oggi 2,2 miliardi. In vendita anche un portafoglio non strategico da 180 milioni di Paola Dezza

Pandemia e provvedimenti di chiusura del governo hanno di fatto bloccato il settore retail per il lungo lockdown della primavera scorsa e costretto ad aperture a singhiozzo nei mesi successivi. Chiusure che hanno avuto ripercussioni sui conti dei negozi e dei centri commerciali e che adesso si ripercuotono sui bilanci 2020 delle grandi aziende del settore. Igd, uno dei big del settore, ha chiuso lo scorso anno con ricavi locativi netti pari a 109,5 milioni di euro (-19,8%) e un risultato netto ricorrente (FFO) di 59,3 milioni di euro (-28,8%). Entrambi includono 18,5 milioni di euro di impatti diretti netti da Covid-19.

La società nel bilancio appena approvato dal Cda ha dichiarato di avere una disponibilità di cassa a fine periodo pari a 117 milioni di euro, oltre a linee di credito committed per 60 milioni di euro e non committed per 151 milioni di euro.

Il peso di questi conti ha imposto al Cda di chiedere all’assemblea di non erogare dividendi per l’anno 2020. Igd ha dato ininterrottamente dividendi crescenti dalla quotazione. L’idea è di tornare al dividendo nel 2022.

Tra le operazioni all’orizzonte la vendita di un portafoglio di ipermercati/supermercati stand alone per circa 185 milioni di euro, il cui incarico è stato affidato a Cbre. La scelta è ricaduta su questa tipologia per riscuotere l’interesse degli investitori. Anche se finora la strategia di Igd è stata sempre di avere la proprietà unitamente dell’ipermercato e della Galleria commerciale. In questi casi, invece, la scelta è ricaduta su strutture di cui Igd aveva la proprietà solo degli ipermercati. Non sono previste altre vendite per il 2021.

«Il 2020 è stato sicuramente l’anno più difficile della storia del gruppo - ha detto l’ad Claudio Albertini -, con pesanti ripercussioni della pandemia sul settore retail e di conseguenza sulle property company come la nostra. Non siamo però rimasti inermi di fronte alla situazione, anzi, con ancora maggior determinazione abbiamo lavorato su tutti i fronti». Igd, ha detto Albertini, ha mantenuto operativi, per quanto consentito dalle normative e salvaguardando gli aspetti di salute e sicurezza, tutti i centri commerciali.