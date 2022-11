Igd, nel III trimestre, vendite in crescita del 4,5% sul 2019. Quasi +20% lo scontrino

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Anche nel terzo trimestre si conferma la crescita delle vendite operatori gallerie Italia. A settembre 2022 si registra +4,5% su settembre 2019». Lo comunica Igd. Il dato progressivo «delle vendite operatori gallerie Italia nei primi nove mesi è sostanzialmente in linea con il 2019 e in forte crescita rispetto allo stesso periodo 2021 (+19,1 per cento)». Nei nove mesi a settembre Igd – Immobiliare Grande Distribuzione Siiq, gruppo immobiliare che sviluppa e gestisce centri commerciali – ha riportato un utile netto ricorrente (Ffo) di 50,4 milioni di euro, in rialzo del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+19,9% rispetto al dato restated). I ricavi lordi da attività locativa si sono attestati a 102,1 milioni (-6,5%), mentre il dato restated – che tiene conto della variazione di perimetro dovuta alla cessione del portafoglio di ipermercati avvenuta a fine 2021,– mostra un rialzo dell’1,7 per cento.

Il net rental income è pari a 83,6 milioni (-3,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e +7,8% a perimetro omogeneo). Sui ricavi locativi netti influisce positivamente il decremento dei costi diretti da Covid-19 rispetto al 2021, mentre aumentano le spese condominiali a carico della società (anche per maggiori spese energetiche) e i costi relativi al progetto di co-marketing.

L’Ebitda della gestione caratteristica è pari a 76 milioni, in calo del 4,5% (+6,5% la variazione rispetto al dato 2021 restated), con un margine pari al 70,7 per cento. La gestione finanziaria complessiva è pari 22,1 milioni e il dato – depurato da partite contabili relative al criterio Ifrs 16 e oneri non ricorrenti – è in miglioramento del 18,1% rispetto a settembre 2021.

Per quanto riguarda l’andamento operativo in Italia, il terzo trimestre ha confermato il positivo andamento delle vendite degli operatori delle Gallerie Igd, tornate così al livello pre-pandemia. Dopo un primo trimestre difficile, chiuso in calo del -6,4% rispetto al corrispondente periodo del 2019, i fatturati sono migliorati, sovraperformando quanto fatto nel 2019 sia nel secondo trimestre (+3,8%) sia nel terzo (+2,8 per cento). Grazie ai risultati ottenuti tra aprile e settembre il dato progressivo dei 9 mesi, pari a -0,3%, è in linea con la performance del 2019.

Sul fronte della sostenibilità, Igd ha proseguito il programma di efficientamento energetico delle proprie strutture, che ha assunto ancora maggiore rilevanza visto il contesto di costi energetici crescenti. Dal punto di vista gestionale la società ha deciso di rafforzare i limiti alle temperature massime e minime all’interno dei centri commerciali, di ridurre l'intensità luminosa e ha lanciato campagne di sensibilizzazione per operatori e visitatori dei centri commerciali.

«Il miglioramento registrato in termini di occupancy, l’ottimo dato relativo al fatturato incassato e i pochi casi di insolvenza tra i nostri tenant – ha detto Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd – dimostrano inoltre la solidità del nostro modello di business. Siamo soddisfatti degli andamenti operativi registrati nell’ultimo trimestre. Questi dati ci permettono di affermare ancora una volta che l’offerta di beni e servizi dei centri commerciali è al passo con i tempi ed in linea con le aspettative e i bisogni dei consumatori. Siamo comunque consci della complessità dello scenario che ci apprestiamo ad affrontare nei prossimi mesi e per questo continueremo ad operare in modo sinergico e flessibile con i nostri clienti, a gestire in modo efficiente i nostri immobili, con particolare riguardo al contenimento delle spese energetiche, e a garantire la sostenibilità dei risultati economico finanziari, che sono alla base di una congrua remunerazione dei nostri azionisti».