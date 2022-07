iGenius annuncia la chiusura di un round Serie A+ per un totale di 10 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

iGenius annuncia la chiusura di un round Serie A+ di finanziamento per un totale di 10 milioni di euro guidato da NovaCapital e con la partecipazione di BlackSheep MadTech Fund. La piattaforma di iGenius, ricordiamo, fornisce alle aziende una soluzione di decision intelligence in modalità Software as a Service in grado di far dialogare e interagire le persone e i dati attraverso l'utilizzo del linguaggio naturale. Il finanziamento verrà utilizzato per l'espansione internazionale del mercato e, in particolare, per accelerare le vendite e il marketing in Europa e America.

Come funziona iGenius.

La piattaforma risponde a tre delle principali tendenze tecnologiche e strategiche che Gartner ha delineato per il 2022: Distributed Enterprise, Decision Intelligence, e Data Fabric. l.iGenius in sostanza offre una piattaforma AI composta da tre tecnologie principali. In primo luogo, è possibile indicizzare i dati aziendali sfruttando i connettori plug-and-play tramite le funzionalità low-code no-code della piattaforma. In secondo luogo, è possibile addestrare Crystal per abilitare casi d’uso di Augmented Analytics. Infine, è possibile accedere alla piattaforma tramite interfacce basate sul linguaggio naturale da dispositivi mobili, desktop e da esperienze utente embedded. «Il processo decisionale basato sui dati è diventato fondamentale per ottenere risultati migliori e rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione», ha commentato Carlo Germano Ravina, Managing Director di NovaCapital. «Siamo estremamente felici di aggiungere iGenius al nostro portafoglio: abbiamo trovato un brillante imprenditore e una grande squadra che ha fame di innovare. Sarà un bel viaggio insieme».

Chi è iGenius.

La piattaforma AI dell’azienda è utilizzata da alcune delle più grandi società Fortune 500, e sta rapidamente guadagnando terreno nel mercato delle PMI. Questo Serie A+ porta il totale raccolto a 30 milioni di euro a supporto dei piani di espansione della società che punta a ricevere ulteriori investimenti prima della fine dell'anno.In conclusione, vi è il fondamentale aspetto etico della società: infatti iGenius sviluppa una tecnologia di intelligenza artificiale sostenibile per design e per vocazione. Ciò viene ottenuto introducendo modalità intelligenti nell'elaborazione dei dati che ottimizzano l’uso delle risorse digitali, con conseguenti effetti green sui data center.