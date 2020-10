Ignacio Izquierdo Saugar, ceo di Aviva Assicurazioni in Italia

«Il tema della parità di genere rappresenta un elemento di crescente rilevanza a livello internazionale. Secondo quanto appena emerso dalla relazione sul Bilancio di Genere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Italia il reddito medio delle donne rappresenta circa il 59,5% di quello degli uomini a livello complessivo. Dobbiamo quindi essere consapevoli che c'è ancora tanto lavoro da fare per tornare ad essere un Paese attrattivo non solo a livello economico ma anche culturale. Sono convinto che le aziende possano avere un ruolo di primo piano offrendo sistemi di welfare in grado di rispondere alle concrete esigenze dei dipendenti. Per questo, in Aviva crediamo da sempre nell'importanza di dare supporto a tutti i collaboratori e alle loro famiglie senza distinzione di genere e al fine di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e flessibile».