Igort: «La mia Napoli metafisica in un noir» Parla Igort, fumettista e romanziere che approda per la prima volta al cinema. "5 è il numero perfetto" con protagonista Toni Servillo è in gara alle Giornate degli Autori e da oggi nei cinema

Come in uno dei suoi fumetti Igort è atterrato alla Mostra del cinema di Venezia con il suo primo film “5 è il numero perfetto” e plaf è subito in sala.

Disegnatore notevolissimo, pluritradotto e romanziere, Igor Tuveri, in arte Igort, si è cimentato per la prima volta come regista di un noir, che passa oggi alle Giornate degli autori.

Il pungolo è stato Toni Servillo, protagonista dell’adattamento sul grande schermo dell’omonima graphic novel , uscita per Conconino e concepita nel periodo in cui Igort viveva in Giappone. La storia aveva ricevuto diverse opzioni anche da registi di peso ed è stato proprio Servillo a suggerire a Igort di cimentarsi sul grande schermo, accompagnandolo, assieme alla bravura di Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

Grandi attiori che si destreggiano in un mondo di malaffare e di perdenti, in cui però trionfa la dignità in una Napoli non conenzionale.

«Napoli è la quintessenza della maschera italiana, con una spiccata componente di sofferenza, dolcezza e ironia e la forza di un sogno. Quella che ritraggo in questo film è una città metafisica, piovosa e magica, il Vesuvio inserito in un quadro di De Chirico, una città decadente come la narrò Anna Maria Ortese. »